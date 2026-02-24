Robert De Niro volvió a arremeter contra Donald Trump, ahora durante su participación en un podcast, donde; incluso, hizo un llamado a los estadounidenses para sacarlo de la presidencia.

El protagonista de "Taxi driver" acudió como invitado al programa "The Best People" conducido por Nicole Wallace y, durante la charla, expresó su preocupación por el rumbo que el gobierno de Trump le está dando al país.

"Todo por lo que este país ha luchado, todo lo que representa lo está destruyendo. No sabemos cuáles son sus motivos, pero es enfermizo", dijo.

En su declaraciones, De Niro hizo referencia a los discursos y prácticas que han puesto, dijo él, en riesgo la democracia y la estabilidad estadounidense, como las deportaciones masivas y el recorte al apoyo para la cultura y las artes.

Por si fuera poco, el legendario actor calificó al actual mandatario como un "enemigo" directo de EU y hasta lo llamó "idiota":

"Es un idiota. Tenemos que deshacernos de él. Este es nuestro país. No quiero que todo el mundo vaya por ahí con sus gorras MAGA y sus banderas estadounidenses, como si fueran los únicos, nosotros también somos estadounidenses y creemos en unir al país, no en dividirlo", agregó.

Esta no es la primera vez que el ganador del Oscar se lanza contra el presidente Trump. Desde hace años se ha manifestado como uno de sus detractores principales; incluso, durante su última aparición en el festival de Cannes protestó, públicamente, en su contra.

