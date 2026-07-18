Faltan unas horas para la final de la Copa del Mundo entre Argentina y España (por orden alfabético) y los momios están muy parejos. Pero ¿qué hacer en todo este tiempo antes del silbatazo inicial?

Bueno, el país sudamericano se distingue por sus fans realmente apasionados y sus documentales acerca de ex jugadores profesionales como Diego Armando Maradona. Pero, cosa curiosa, hay pocas ficciones y, de las que se han hecho, pocas están disponibles para el público.

Aquí te damos tres opciones y dónde verlas. Atención con la primera, porque es una colaboración entre los países que mañana son rivales.

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En fuera de juego

Un caso especial, porque se trata de una coproducción entre Argentina y España. Sí, dos países que este domingo se enfrentan en la final por la Copa del Mundo. Se trata de una comedia de 2011 en el que un médico argentino al que no le gusta para nada el futbol, debe unirse a un representante español de poca monta para vender a una joven promesa al Real Madrid, desatando una caótica red de mentiras.

Protagonizan el pampero Diego Peretti (“El robo del siglo”) y el ibérico Fernando Tejero (“El penalti más largo del mundo”).

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Dónde ver: Youtube

Metegol

Película animada en la que un juego de mesa, conocido en México como “futbolito”, cobra vida. Los jugadores que normalmente uno manejaría con barras metálicas, aquí se bajan de él para ayudar a que un pueblo no desaparezca en manos rapaces capitalistas. La dirige Juan José Campanella, quien por cierto en “El secreto de sus ojos”, con Ricardo Darín, tiene una de las escenas más emblemática en un estadio de futbol con sus protagosnistas, además de un diálogo en el que asegura que el futbol es una pasión que no se cambia por nada.

Dónde ver: Netflix

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Foto: IMDb.

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El futbol o yo

Mucho se ha dicho que los argentinos se pasan se apasionados por el futbol, dejando todo en segundo plano y la película hace eco de ello. Sigue a un hombre fanático del deporte que escapaz de ver partidos durante todo el día. El problema es que está casado y tiene dos hijas.

Un día su mujer se separa de él, es despedido de su trabajo y es cuando debe reconocer su enfermedad y tener ayuda profesional que permita encontrar equilibrio en su vida, aunque quizá ya es tarde.

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Dónde ver: Disney +

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