Ni la vestimenta ni las reglas de etiqueta parecen importar en la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. La pareja fue clara con sus invitados: no deben llevar regalos

La petición fue revelada por George Kittle, amigo del jugador de los Kansas City Chiefs, durante una entrevista con el medio estadounidense Extra TV: “Dijeron absolutamente no regalos”, expresó.

Sin embargo, el jugador de los San Francisco 49ers planea llevar un obsequio sencillo para Kelce, ya que sabe que es fanático de las monedas antiguas, por lo que incluso podría regalarle alguna pieza. “Suena caro también”, comentó.

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Kittle también deseó a la pareja que se “diviertan mucho con todos sus amigos”.

Aunque no dio más detalles sobre la celebración, la cual ha estado rodeada de especulaciones sobre la fecha y el lugar en que se llevaría a cabo , prevista para la primera semana de julio, en otra conversación con People destacó que fue especial la participación de Taylor en el evento Tight End University, fundado junto a Kelce y Greg Olsen para impulsar el talento en la NFL y reunir jugadores.

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“Ella es una persona increíble por darnos su tiempo tan cerca de su boda”, comentó al medio. “Estamos muy agradecidos de que esté aquí”.

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Se prevé que Taylor Swift y Travis Kelce se den el “sí, quiero” el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York, junto a figuras como Selena Gomez, Ed Sheeran, Suki Waterhouse y Zoë Kravitz.

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El fin de semana pasado, Swift habría realizado actividades de despedida de soltera en su mansión en Rhode Island, mientras que Kelce fue visto junto a sus amigos más cercanos en Los Ángeles.

Debido al hermetismo con el que han manejado la información, la discreción de la cantante también ha alimentado la teoría de que podría estar despistando a los medios con reservas en distintos lugares para su boda.

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