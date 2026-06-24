¿Dónde y cuándo será la boda de Taylor Swift y Travis Kelce? Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre una de las bodas más esperadas del espectáculo, tras una serie de pistas surgidas en las últimas semanas.

El hermetismo con el que se ha manejado la pareja ha dejado intranquilos tanto a sus fanáticos como a la prensa internacional, que incluso ha buscado detalles en canciones y apariciones públicas para intentar descifrar cómo será la celebración.

Los “Swifties”, como se conoce a los seguidores de la cantante, han llenado los vacíos con teorías y simbolismos en torno a la posible fecha del enlace. Entre las interpretaciones más comentadas se encontraba el 13 de junio, número que ha acompañado a Swift a lo largo de su vida, aunque posteriormente comenzó a tomar fuerza la idea de una celebración en julio.

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Este miércoles 24, TMZ reportó que, según tres personas cercanas al tema, se solicitó un permiso a la ciudad de Nueva York para cerrar las calles alrededor del Madison Square Garden del 2 al 4 de julio, con un evento programado para el 3 de julio.

De acuerdo con los reportes, el calendario del recinto también muestra que no hay actividades programadas entre el 26 de junio y el 6 de julio, lo que refuerza las versiones sobre un posible evento en ese periodo.

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Además, The New York Times señaló que miembros de los Kansas City Chiefs, equipo en el que juega Kelce, habrían reservado habitaciones en el Marriott Marquis de Times Square para fechas cercanas, y que autoridades locales ya estan al tanto de los preparativos.

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Por su parte, la empresa organizadora Winick Productions habría presentado una solicitud para instalar una carpa o estructura exterior en el recinto, con un evento estimado entre 500 y 999 asistentes. Inicialmente se hablaba de una celebración de hasta mil 200 invitados.

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Una boda que primero habría sido planeada en Rhode Island

Antes de Nueva York, versiones de prensa apuntaron a que la pareja sí consideró casarse el 13 de junio en Rhode Island, donde Swift posee una mansión frente al mar. Sin embargo, los planes cambiaron tras filtraciones a la prensa.

Ahora la gran celebración se realizaría en Nueva York, mientras que la ceremonia podría haberse llevado a cabo en privado, lo que ha alimentado especulaciones sobre si la pareja ya habría dado el “sí”.

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Lista de invitados y acuerdos de confidencialidad

La seguridad es una de las prioridades del evento. Aunque no hay confirmación oficial, se espera la asistencia de figuras como Selena Gomez, Zoë Kravitz, Abigail Anderson y Ashley Avignone, mientras que Blake Lively y Ryan Reynolds no estarían contemplados.

Los invitados habrían recibido estrictos acuerdos de confidencialidad junto con sus invitaciones, con condiciones claras sobre la información del evento y las posibles consecuencias legales en caso de no guardar silencio.

Además, algunos asistentes supuestamente mostraron inconformidad por no contar con opción de acompañante. Page Six vinculó la organización del evento con el wedding planner Mark Seed, conocido por su trabajo discreto con celebridades.

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Posibles despedidas de "Solter@" y actividad reciente

La semana pasada se reportó actividad inusual en Rhode Island. TMZ captó a un grupo de mujeres, entre ellas aparecería Abigail Anderson Berard, amiga de la infancia de Swift, en la propiedad de la cantante.

En la zona se observó un fuerte dispositivo de seguridad y la residencia iluminada durante la noche del 17 de junio, algo poco habitual.

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También circularon versiones sobre una posible boda en la zona tras la instalación de una carpa cercana en un hotel de lujo, aunque posteriormente se confirmó que se trataba de un evento ajeno a Swift.

Mientras tanto, Travis Kelce fue captado en una reunión con su hermano Jason Kelce, el exjugador Ross Travis y el comediante Druski en West Hollywood, así como en otras salidas recientes en Estados Unidos.

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Fuerte logística en Nueva York

Si el evento se realiza en el Madison Square Garden, el recinto, aunque poco convencional para una boda, ofrecería ventajas de seguridad y privacidad gracias a su estructura cerrada y múltiples accesos, las autoridades de Nueva York ya se preparan para un posible aumento en la actividad, aunque reconocen que el evento representaría un reto logístico importante.

Este verano, la ciudad también enfrentará un incremento de visitantes por la Copa del Mundo y las celebraciones del 4 de julio (Día de la Independencia de Estados Unidos), que añadirá presión a los operativos de seguridad.