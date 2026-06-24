”Hay mucho juicio puesto sobre estos personajes por las decisiones que toman en sus vidas. No puedes juzgar un libro por su portada”, menciona Elle Fanning sobre Margo, su personaje en la nueva serie de Apple TV.

La actriz nominada al Oscar interpreta a una madre de 20 años que enfrenta dificultades económicas, la maternidad sin apoyo del padre del bebé y que termina creando contenido en una plataforma para adultos como su principal fuente de ingresos.

La estadounidense identifica que, en el caso de las mujeres, cuando recurren a situaciones para salir de apuros, son juzgadas sin conocer su historia.

“Para Margo, esta plataforma termina convirtiéndose en una salida. Es un lugar donde vuelve a sentirse cómoda con su cuerpo, donde encuentra poder al crear un personaje, donde construye una comunidad y donde, además, vuelve a escribir, sueño que ella daba por perdido después de tener a su hijo”, explicó Fanning.

La producción basada en la novela homónima de Rufi Thorpe y desarrollada por David E. Kelley, cuestiona las ideas preconcebidas que suelen rodear a las mujeres jóvenes cuando toman decisiones que se salen de lo esperado y explora sobre lo que ocurre cuando la supervivencia obliga a replantear los planes de vida.

“Sí existe una sensación de soledad en Margo, aunque ella tiene a su mamá. Incluso creo que parte de la decisión de tener a su bebé nace de esa necesidad de llenar algo que siente que le falta. Después ese amor se transforma en algo mucho más profundo, también se siente diferente a las personas de su edad pues sus amigos no son padres y ella sí. Su cuerpo cambia, su vida cambia y de pronto se siente como una extraña”, explicó la actriz.

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La otra generación

La otra mitad de la historia se centra en la relación entre Margo y su madre, Shyanne, interpretada por Michelle Pfeiffer, quien también fue madre joven.

“Shyanne es una sobreviviente. Lo único que quiere es que su hija tenga una vida mejor que la de ella. Cuando descubre que Margo decidió quedarse con el bebé, prácticamente todo lo que hace a partir de ese momento nace del miedo y del pánico. Tiene terror de que su hija termine repitiendo sus mismos pasos”, cuenta la actriz ganadora del Globo de Oro.

Para la intérprete de Gatúbela, uno de los mayores aciertos de la serie es el hecho de negarse a presentar héroes o villanos, pues en lugar de eso, muestra personajes llenos de contradicciones que intentan salir adelante con las herramientas que tienen a su alcance, incluso cuando esas herramientas no siempre parecen las correctas.

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“Son personas imperfectas, caóticas y llenas de errores que intentan hacer lo mejor posible con las cartas que les tocaron. Creo que la serie obliga al espectador a mirar más allá de las apariencias. Cuando conoces a estos personajes descubres que todos están lidiando con los mismos problemas: el amor, los hijos, las adicciones, la necesidad de salir adelante. Y cuando entiendes eso, resulta mucho más difícil señalar con el dedo”.

Con sus ocho episodios ya disponibles, Margo tiene problemas de dinero reúne además a Nick Offerman, Greg Kinnear y Nicole Kidman.

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