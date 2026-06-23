Woody, Buzz Lightyear, Jessie y su historia de más de 30 años en cine, no fue suficiente para derrotar en asistencia a Mario Bros.

Al término del primer fin de semana en cartelera, “Toy story 5” sumó 5.2 millones de asistentes, un millón menos que lo registrado por “Super Mario Galaxy”, estrenada en abril, en el mismo periodo.

De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, el mejor día para la cinta de Pixar fue el domingo, cuando logró convocar a 3.8 millones de asistentes; es decir, una tercera parte del total boletos vendidos desde el pasado miércoles, día de su estreno.

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La película sobre juguetes tuvo que batallar con la atención mediática en torno al partido de la Selección Mexicana de Futbol contra Corea, así como otros encuentros de interés como los de España, Colombia y Argentina.

La baja de asistencia en época mundialista era una situación que la Cámara ya tenía contemplada, poniendo énfasis en los horarios del equipo mexicano.

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Aún así “Toy Story 5” fue la película más vista en cines el fin de semana, superando a “El día de la revelación” de Steven Spielberg, que se quedó con 1.74 millones de butacas ocupadas.

Mario, el rey

En lo que va del año, “Super Mario Galaxy” es la cinta más vista en salas nacionales con 15 millones de espectadores, pero aún así se ve complicado alcance a “Lilo & Stich”, la más exitosa del 2025, que rebasó los 17 millones.

Por ahora la medalla de plata de 2026 es la biopic “Michael”, con 6.9 millones de espectadores y la de bronce en “El diablo viste a la moda 2”, con 6.2 millones.

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“Backroom: sin salida” se solidifcó en el quinto escalafón con 3.8 millones, mientras que “Scarey Movie: terroríficamente incorrecta”, rebasa los 3 millones.

De las más de 100 películas, entre extranjeras y mexicanas que han llegado a la pantalla grande en 2026, sólo 11 han superado el millón de espectadores, siendo “El drama” con Zendaya y Robert Pattinson, la que cierra la lista.

Los números de todas se irán incrementando pues aún continúan en corrida comercial.

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