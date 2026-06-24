Más que una historia de amor, Corazón de Marruecos busca tender puentes entre culturas y mostrar aquello que une a las personas más allá de las fronteras.

Así lo considera Daniela Romo, quien da vida a la matriarca Valeria Madariaga viuda de Corona en la nueva producción de Rosy Ocampo.

La actriz y cantante destaca que la telenovela sobre una joven que escapa de un matrimonio forzado en África para buscar una nueva vida en México, invita a reflexionar sobre la migración, la identidad y el valor de la familia

“La historia de México y Marruecos es fascinante. Los seres humanos a veces no nos damos cuenta de que todos somos migrantes, de que siempre migramos”, expresó ayer durante el pizarrazo de la telenovela.

Explicó además que la historia encuentra puntos de contacto entre ambos países a través de los afectos y las relaciones familiares, tema que considera relevante en una época marcada por las divisiones sociales y políticas.

“Dejar tu corazón en otro corazón es algo que me parece simbólico, hermoso en estos tiempos en que todo quieren dividir. Nos identificamos en la forma de entregar el corazón”.

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Claudia Álvarez, quien interpreta a la manipuladora Almudena, destacó que la trama busca acercar al público a otras formas de entender la familia, el amor y las tradiciones.

“(Mi personaje) es una mujer que está dispuesta a pasar por quien sea para lograr sus objetivos. Por otro lado, aquí vas a ver cómo ven el amor, la honestidad que tienen, el profesionalismo, el trabajo, estas mujeres aguerridas”, señaló.

Basada en la historia original Muchacha italiana viene a casarse, de Delia González Márquez, Corazón de Marruecos estará protagonizada por África Zavala y José Ron.

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