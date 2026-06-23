Cuando Andrés Penella terminó sus estudios en Berklee College of Music, una de las escuelas de música más prestigiosas del mundo, le recomendaron que si aspiraba a trabajar en cine y tv debía mudarse a Los Ángeles.

El músico, nieto de Roberto Gómez Bolaños, decidió hacer lo contrario. Permaneció en México, donde comenzó a abrirse paso entre el teatro, la televisión y el cine, una ruta que años después lo llevaría a colaborar en proyectos para Disney y Netflix, además de formar parte actualmente del elenco de Un tranvía llamado deseo.

“Me acuerdo que después de graduarme de Berklee platiqué con un amigo compositor de Televisa, Lalo Murguía, que me aconsejó que me fuera a trabajar a Los Ángeles. Yo no estaba seguro de irme porque pensaba que conocía a personas dentro de la industria en México y que quizás tendría un poquito más fácil crear y crecer mi carrera aquí”.

Para Penella, quien actualmente participa en la puesta en escena dirigida por Diego del Río, uno de los mayores desafíos de la profesión no está necesariamente en la composición, sino en aprender a equilibrar el trabajo creativo con la construcción de relaciones dentro de la industria.

“Hay mucho de esta profesión que es estar encerrados en nuestras cuevas componiendo, pero también es necesario socializar y conectar con gente. Entonces, pues eso es un reto para cualquier persona con cierto grado de introversión, como suele suceder con los artistas”.

Al final, explica, también hay que buscar ese balance entre enfocarse en la parte creativa y del trabajo.

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“Y enfocarse en la parte social, conocer gente, hacer networking. Es algo necesario y forma parte de construir una carrera”.

Aunque estudió composición para cine y desde niño soñó con dedicarse a ello, su trayectoria terminó encontrando primero espacio en el teatro gracias a las relaciones profesionales que fue construyendo dentro de ese medio.

Desde entonces ha transitado entre escenarios, series y películas, convencido de que el talento por sí solo rara vez abre puertas.

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“Al final, en cualquier trabajo realmente, tu trabajo es lo que te va abriendo camino y también tu disposición a colaborar y a trabajar en armonía con el equipo”.

El nieto de Chespirito reconoce que crecer en una familia vinculada al entretenimiento influyó en su decisión de dedicarse al arte, aunque considera que ninguna carrera se construye sólo por herencia.

“Me inspira mi familia. Me contagian su amor por el arte. Sí hay algo que he sentido desde niño: el deseo de hacer arte, de entretener y deseo de contar historias”.

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