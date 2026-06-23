Durante años, Maggie soñó con vengar la muerte de su esposo Glenn a manos de Negan. El asesinato convirtió a ambos en enemigos irreconciliables dentro del universo de The walking dead.

Ahora, en la tercera temporada de The walking dead: Dead City, Maggie y Negan enfrentan un desafío distinto. Después de años luchando por sobrevivir en una Manhattan aislada tras el apocalipsis zombi, deberán decidir si son capaces de construir juntos una nueva sociedad en las ruinas de Nueva York.

The walking dead: Dead City, protagonizada por Lauren Cohan y Jeffrey Dean Morgan, sigue a los antiguos enemigos mientras intentan sobrevivir en una Nueva York separada del resto del mundo tras el apocalipsis zombi.

Para Lauren Cohan, lo que comenzó como una misión para rescatar a Hershel, el hijo de Maggie, su personaje, terminó obligándolos a convivir y enfrentar juntos nuevas amenazas en una ciudad convertida en territorio hostil.

“Pienso mucho en cuánto cambiamos las personas en la vida real y cuánto de lo que creemos que hacemos como reacción al momento está realmente influido por quiénes somos, cómo crecimos y las experiencias que hemos vivido.

“Siempre tengo eso presente porque, en muchos sentidos, yo cambio más rápido que Maggie. Hay muchas cosas que podrían hacerte querer evolucionar más deprisa, pero también quiero respetar que ella es más rígida que yo como persona”, explicó a los medios de comunicación.

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En las dos primeras entregas, la búsqueda del hijo de Maggie y los enfrentamientos contra distintos grupos que controlaban Manhattan mantuvieron a los personajes atrapados en una espiral de violencia.

“Esta temporada trata de dejar atrás esas identidades y convertirse en alguien completamente nuevo, al mismo tiempo que aprende a ver a otra persona bajo una luz totalmente distinta. Para mí ha sido el desarrollo de personaje más divertido que he tenido con Maggie hasta ahora”.

Reconstruir el futuro

Durante años, las historias de The walking dead giraron alrededor de encontrar refugio, escapar de amenazas o defender territorios.

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Ahora, Seth Hoffman, el nuevo showrunner de la serie, quiere que la serie imagine cómo podría construirse una sociedad tras el desastre.

“Una de las novedades de esta temporada es que Maggie y Negan se dan cuenta muy pronto de que gran parte de esas amenazas ya fueron superadas. De repente, Nueva York podría convertirse en el lugar más seguro de la Tierra”.

La nueva temporada se estrenará el 26 de julio en AMC.

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