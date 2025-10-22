Más Información

Directora del Museo del Louvre afirma que la corona imperial dañada podrá ser restaurada

​Tenochtitlan, bajo el lente de Pablo Ortiz Monasterio

Seminario de Cultura anima Festival de Poesía

Estiman en 102 millones de dólares el valor de las joyas robadas del Louvre

El albanés Anri Sala vuelve a la CDMX con “ventanas de tiempo”

Descendiente de Hernán Cortés dona un retrato a México

Después de varios días de incertidumbre, compartió detalles sobre la salud de su hijo menor, Daniel, quien es fruto de su relación con .

A finales de septiembre, la actriz publicó un mensaje en sus redes sociales expresando su preocupación por la situación que estaba atravesando su hijo, y pidió a sus seguidores que rezaran por él, lo que generó diversas especulaciones.

Ahora, durante un encuentro con los medios, Aracely reveló que, afortunadamente, no se trató de un problema grave.“De salud está muy bien, pero sí pasamos un gran susto.

Pensamos que podría ser apendicitis, pero gracias a Dios no fue así. Como tenemos un doctor de cabecera, que es mi hermano, él estuvo con él mientras yo tenía que cumplir con mis compromisos laborales,” detalló Arámbula.

La actriz también explicó lo complicado que fue para ella mantener el equilibrio entre su vida personal y profesional. “Dije ‘voy a trabajar, pero si a Dani lo operan, tengo que correr’.” Recordó con preocupación el momento, ya que temía que su hijo tuviera que ser operado.

Aracely Arámbula y sus planes para “Perfume de Gardenia”

Por otro lado, Aracely también habló sobre sus planes internacionales para la obra en la que participa, "Perfume de Gardenia". Confirmó que están trabajando para llevarla a Estados Unidos, aunque reconoció que algunos trámites migratorios han retrasado el proceso. “Estamos trabajando para que la obra llegue a todos nuestros seguidores, solo les pedimos un poco de paciencia,” señaló.

La actriz también expresó su orgullo por compartir este proyecto con artistas como Laura León y Cristian de la Fuente, destacando lo especial que es para ella ser parte de este equipo.

