En su cuenta de Instagram, “La Chule” compartió una serie de emotivos videos sobre aquella etapa de su vida. En el primer clip se observa el momento en que le realizaron una ecografía. Asimismo, aparecen algunas celebridades que estuvieron cerca de ella en ese entonces, como Victoria Ruffo y Lupillo Rivera.

En un segundo video se aprecia una transmisión en vivo en la que la actriz celebra su embarazo, luciendo muy sonriente.

El hijo mayor de Aracely nació en enero de 2007 y actualmente tiene 18 años. Tanto él como su hermano Daniel suelen mantenerse en un perfil bajo, a diferencia de sus famosos padres.

Hace un año, Miguel dio de qué hablar cuando surgieron rumores de que estaría por debutar como cantante. Sin embargo, Aracely desmintió las especulaciones y aseguró que sus hijos están enfocados en sus estudios.

“La verdad es que no, por el momento no hay nada de eso. Ellos me tienen prohibido hablar de ellos. Me dijeron: ‘Ya, no queremos saber nada’”, dijo en "Ventaneando".

