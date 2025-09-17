Aracely Arámbula elogió a Lyn May, no sólo por su talento como vedette, también la mini cintura que conserva a los 72 años; ambas están juntas en el proyecto teatral "Perfume de Gardenia", donde ambas sacan a flote su destreza al bailar.

Arámbula, quien se preparó estrictamente para lucir una figura esbelta en el proyecto de Omar Suárez, posó junto a Lyn May, ambas luciendo un atuendo de rumberas.

"De gira con esta maravillosa obra Perfume de Gardenia acompañada de una gran estrella y gran ser y humano mi adorada y talentosa Lyn May, te quiero y admiro Gracias. @omarproductor por llevarle magia al público y por creer en este tan gran proyecto y por dedicarle tanto y hacerlo realidad de gira por la república mexicana y muy pronto por Estados Unidos 22 de octubre comenzamos en San Antonio, El paso Texas, Phoenix, Chicago, Seattle, San Diego, NY 7 noviembre, Los Ángeles y muchas ciudades más los esperamos mi Arafamilia bella. ¡Que viva el teatro!", escribió la también actriz en su mensaje.

Aracely Arámbula luce así a sus 50 años en la obra "Perfume de Gardenia".

Aracely Arámbula halaga figura de Lyn May

Aracely Arámbula recordó que conoce a Lyn May desde 1998, cuando salió al aire la telenovela "Soñadoras", donde Arámbula actuó e interpretó a Jacqueline de la Peña; dijo que fue en el gimnasio donde la vio ejercitándose y le sorprendió el cuerpazo que tenía y que mantiene hasta la fecha.

Arámbula mostró la cinturita de Lyn May y confesó que está en la labor para tener una cintura así.

"Miren nada más esta cinturita, yo quiero estar como Lyn May, estoy tratando, porque ahí voy, marcada y todo; pero sabes qué quiero el split , que es lo más difícil", confesó.

Y es que Lyn May, una vedette que vivió su época de gloria en la pantalla grande con el llamado cine de ficheras y el cabaret sigue haciendo, en cada oportunidad, un split, la posición en la que se extienden las piernas en direcciones opuestas (frontal o lateralmente) hasta formar un ángulo de 180 grados o incluso más, como en el ballet o la gimnasia.

Lyn May sigue brillando a sus 72 años; se luce en los escenarios con split y baile exótico.

Lyn May llamó su "vedette favorita" a Arámbula, quien además de halagar la disciplina física de Lyn, reconoció que es una buena persona y todo una estrella.

