Editoriales independientes tomarán la Casa del Lago

El Centro SCOP, obra en el abandono a 8 años del terremoto que lo arruinó

"De profundis", doloroso testimonio escrito por Oscar Wilde, cobra vida en el teatro como parte del Festival Cultura UNAM

De "Terra Nostra" a "Temporada de huracanes", celebran la literatura mexicana

México condena subasta de 47 objetos patrimoniales en Estados Unidos

Con gira, la Orquesta Filarmónica de Jalisco celebra el mes patrio

Aracely Arámbula elogió a , no sólo por su talento como vedette, también la mini cintura que conserva a los 72 años; ambas están juntas en el proyecto teatral "Perfume de Gardenia", donde ambas sacan a flote su destreza al bailar.

Arámbula, quien se preparó estrictamente para lucir una figura esbelta en el proyecto de Omar Suárez, posó junto a Lyn May, ambas luciendo un atuendo de rumberas.

"De gira con esta maravillosa obra Perfume de Gardenia acompañada de una gran estrella y gran ser y humano mi adorada y talentosa Lyn May, te quiero y admiro Gracias. por llevarle magia al público y por creer en este tan gran proyecto y por dedicarle tanto y hacerlo realidad de gira por la república mexicana y muy pronto por Estados Unidos 22 de octubre comenzamos en San Antonio, El paso Texas, Phoenix, Chicago, Seattle, San Diego, NY 7 noviembre, Los Ángeles y muchas ciudades más los esperamos mi Arafamilia bella. ¡Que viva el teatro!", escribió la también actriz en su mensaje.

Aracely Arámbula luce así a sus 50 años en la obra "Perfume de Gardenia".
Aracely Arámbula halaga figura de Lyn May

recordó que conoce a Lyn May desde 1998, cuando salió al aire la telenovela "Soñadoras", donde Arámbula actuó e interpretó a Jacqueline de la Peña; dijo que fue en el gimnasio donde la vio ejercitándose y le sorprendió el cuerpazo que tenía y que mantiene hasta la fecha.

Arámbula mostró la cinturita de Lyn May y confesó que está en la labor para tener una cintura así.

"Miren nada más esta cinturita, yo quiero estar como Lyn May, estoy tratando, porque ahí voy, marcada y todo; pero sabes qué quiero el split , que es lo más difícil", confesó.

Y es que Lyn May, una vedette que vivió su época de gloria en la pantalla grande con el llamado cine de ficheras y el cabaret sigue haciendo, en cada oportunidad, un split, la posición en la que se extienden las piernas en direcciones opuestas (frontal o lateralmente) hasta formar un ángulo de 180 grados o incluso más, como en el ballet o la gimnasia.

Lyn May sigue brillando a sus 72 años; se luce en los escenarios con split y baile exótico.
Lyn May llamó su "vedette favorita" a Arámbula, quien además de halagar la disciplina física de Lyn, reconoció que es una buena persona y todo una estrella.

