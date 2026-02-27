Esta tarde, a dos días de cumplirse una amenaza de paro de actividades, se logró un acuerdo de pago entre el Instituto Mexicano de Cinematografía y los trabajadores por honorarios, quienes aunque reconocieron que se trata de un avance importante, dieron como límite el próximo jueves para que las autoridades cumplan su parte.

Por medio de un comunicado en su cuenta de Instagram (denuncialaboral_imcine, sin firmas de por medio) los trabajadores recalcaron que la urgencia inmediata es obtener el pago comprometido.

“En caso de que el 5 de marzo no se vea reflejado el depósito correspondiente, el personal de honorarios recuperará la decisión de reactivar el paro”, se lee.

Lee también: Anuncian paro de labores en el Imcine por falta de garantía de contratos

Con esto, por ahora, se desactiva el paro de labores anunciado para iniciar este domingo, pero se cambiaría para el próximo día 9.

Minutos antes del comunicado, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México dio a conocer una tarjeta informativa en la que detalló un pago a las personas prestadoras de servicios profesionales correspondiente a los meses de enero y febrero de 2026 , a partir del jueves 5 de marzo de 2026.

“El día de hoy, viernes 27 de febrero de 2026, la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, se reunió con colaboradores del IMCINE, con el objetivo de comunicar dicha información (…) la subsecretaria Núñez Bespalova afirmó que el día de hoy se contarán con las validaciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para continuar con el trámite y cumplir con el compromiso institucional y la posterior regularización de los pagos”, indicó.

Lee también: Imcine y Cineteca en modo pausa: Honorarios, contratos y Hacienda

Los trabajadores, en su comunicado, recuerdan que el Capítulo 3000 al que pertenecen genera condiciones de incertidumbre recurrente, como es la ausencia de antigüedad reconocida, inexistencia de estabilidad laboral y vulnerabilidad anual.

Reiteran que su deseo es continuar desempeñando su trabajo, pero con condiciones laborales de certeza.

Lee también: Cine mexicano espera su milagro navideño