Trabajadores por honorarios del Instituto Mexicano de Cinematografía han anunciado la suspensión de actividades a partir del próximo domingo, al no tener garantía de contratos para este año.

Por medio de un comunicado colgado en redes sociales y sin firmas de por medio, trabajadores que se identifican como parte del Capítulo 3000 dicen no tener seguro su pago y exigen una contratación indefinida e inmediata, así como reconocimiento de la antigüedad laboral.

El capítulo 3000 se refiere a servicios generales en el contexto de la administración pública, que cubre servicios profesionales. Estos no tienen derecho a vacaciones o aguinaldos.

“Manifestamos nuestra inquietud ante la incertidumbre que se ha dado respecto a nuestras contrataciones para el periodo que corresponde de enero a diciembre de 2026”, se lee en el comunicado.

El texto indica que aunque ya se han iniciado los trámites de contratación, estos aún no se han formalizado.

“Mientras tanto se nos solicita continuar con nuestras labores, lo que nos genera una profunda preocupación respecto a nuestra estabilidad laboral y al cumplimiento oportuno de nuestros ingresos”, indica.

Destaca que ellos pararán actividades en su totalidad a partir del 1 de marzo, mientras el Instituto no garantice la seguridad de su salario.

Subraya que dejan abierta la posibilidad de diálogo.

“Por años nos hemos enfrentado a esta incertidumbre y hemos mantenido el esfuerzo y trabajo constantes, dado que las condiciones no han mejorado, el escenario se ha vuelto insostenible”, recalca.

El comunicado está dirigido a la Secretaría de Hacienda, la Secretaria de Cultura y a la Dirección General del Imcine.

El documento no informa del número de inconformes, ni el porcentaje que representa al interior del Imcine.