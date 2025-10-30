Tito Fuentes confirma que esta noche volverá a tocar junto a Molotov, durante el concierto del 30° aniversario de la banda, en el Palacio de los Deportes. Se trata de la primera vez que el músico vuelve al escenario, luego de su intervención en el espectáculo que el grupo ofreció en marzo pasado durante el Vive Latino.

En el transcurso de la media noche, el guitarrista compartió en sus redes sociales parte del itinerario del concierto de este jueves, 30 de octubre, en el que se puede leer la frase "Llamado de Tito en el Palacio de los Deportes", en el que se le exhortaba a presentarse durante la prueba de sonido del show.

Y, muy temprano, por la mañana, publicó otra imagen del Palacio de los Deportes, afirmando que hoy trataría de hacer un buen día.

Tras hacer este anuncio, con la discreción con que lo hizo, los fans de "la Molocha" han reaccionado con entusiasmo a su reintregración a la banda, al menos, por esta noche, ya que Fuentes no ha aclardo si se trata de una actuación especial o si, su presencia en el escenario, marcaría su regreso definitvo al grupo.

Fue en otoño del año pasado cuando Tito anunció que no se presentaría en algunas de las fechas que la banda tenía pendiente. Sin embargo, su ausencia se fue prolongado a lo largo de los meses y, cuando faltaban pocos días para que Molotov tocara en el Vive Latino, y los fans presionaban en saber qué sucedía, el músico confirmó que se había tomado una pausa, para dedicarse a procurar su salud fisíca y mental.

En esa ocasión fue el encargado de dar la noticia de que, en su lugar -luego de que Paco Huidobro de Fobia lo reemplazara- Jay de la Cueva, uno de los integrantes originales de la banda, tomaría su posición en el grupo.

Y aunque a propósito del Vive Latino dio a conocer la situación personal que atravesaba, sí hizo una pequeña aparición en el show, interprentado temas como "Noko", "Here we kum" y "P*to".

Después de ese concierto, Tito volvió a compañar a sus comprañeros; Miky Huidobro, Randy Ebright, Paco Ayala y Jay en algunos shows, aunque sólo como espectador, entre ellos, durante el Beer Fest Morelos y el concierto que ofrecieron el jueves pasado, 23 de octubre, en Toluca.

En una entrevista que Tito concedió a "Playboy", hace unos meses, indicó que no experimentaba ningún tipo de nostalgia por no presentarse junto a sus compañeros, durante la gira mundial con la que celebran tres décadas de trayectoria, debido a que tenía claro que, en este momento, su prioridad era su salud; además, se sinceró, reconociendo que, a vecess, los shows se tornaban repetitivos por la lsita de canciones que tocaban.

"Decidí frenar, cuidarme y dejarlo todo a un lado, dejar la banda, dejar la música, (volveré) cien por ciento, Molotov, al final, es parte de mi vida, los conozco antes que a mi familia", expresó.

