Molotov es una de las bandas más longevas en la historia del rock mexicano. Sin importar el paso de los años, sus fans siguen asistiendo a sus shows y, gran parte de las nuevas generaciones, consumen su música, por lo que las expectativas del concierto que ofrecerán este jueves en el Palacio de los Deportes son altas; en él, rememorarán que, hace 30 años, le dieron forma a la banda luego de ganar un concurso de bandas organizado por Coca-Cola.

La historia de Molotov se remonta a septiembre de 1995, cuando Miky Huidobro, Tito Fuentes, Iván Moreno y Jay de la Cueva se inscribieron en el concurso de bandas, organizado por Coca-Cola y, si bien, Paco Ayala -otro de sus integrantes- no era parte de la banda todavía, él también participó, pero con el grupo del que formaba parte en esa época, Perro Bomba.

Fue hasta meses después, cuando Miky y Paco concidieron en una posada navideña, cuando Huidobro le hizo la proposición de improvisar juntos, sin imaginarse que, más adelante, se convertiría en una invitación a unirse de lleno a la banda, ya que Jay e Iván ya habían desertado del proyecto (Randy Ebright ya se había incorpporado), cuando le mostró el demo que habían grabado, en el que ya estaba incluidas canciones como "Más vale cholo" y "Cerdo".

Lee también: Se reencuentran; Molotov recibe en el escenario a Pato Machete en concierto por su 30° aniversario

Aunque, en realidad, Paco ya conocía a los tres del pasado, como contó en el podcast de Javier Paniagua; con Randy "palomeaba" en un bar que frecuentaban jóvenes músicos y a Miky lo había visto en fiesta organizadas por los integrantes de Fobia, la banda del hermano del bajista, Paco Huidobro.

Volviendo un poco más atrás en el tiempo, Miky y Tito, se habían conocido en la escuela: Tito estudiaba el último año de secundaria, mientras que Miky cursaba el primer año de prepa y cuando este vio que Fuentes usaba una chamarra de mezclilla con un parche de Metallica, se le acercó para conversar, así se dieron cuenta de la química instantánea que generaron.

De hecho, Tito ha reconocido que fue Miky quien le enseño a tocar el bajo, cuando tenían que componer una canción para que su profesior le permitiera entrar a clase.

Lee también: Tito Fuentes revela el motivo de su pausa en Molotov; adicciones y autodestrucción emocional: "busqué lastimarme"

Más adelante, ambos se unieron a la alineación de La Candelaria, sin embargo, la inconstancia de sus otros integrantes llevó a Miky a crear un nuevo grupo -sin abandonar esa banda- junto a Iván Moreno y Jay de la Cueva e, inmediatamente, integró a Tito; se trataba de Molotov.

Mientras tocaban simultanéamente en los grupos, Molotov se inscribió en el concurso de Coca-Cola. Mientras se preparaban para participar, los integrantes del grupo hicieron una promesa; si ganaban, cada uno de ellos renunciaría a sus otros compromisos para dedicarse únicamente al grupo, aunque no todos cumplirían.

Iván Moreno se fue del grupo, ya que tocaba para otros grandes proyectos, como músico de apoyo de Julieta Venegas y Café Tacvba, por lo que prefirió seguir por ese camino; en el caso de Jay, Paco Huibodro, que se había quedado sin baterisita en Fobia, le pidió que tocara con ellos y de la Cueva no lo pensó ni dos veces, ya que se trataba de una de las bandas más importantes en ese momento.

Lee también: Molotov anuncia gira mundial por sus 30 años de trayectoria

Fue así que Paco y Randy se integraron y, bajo la producción de Gustavo Santaolla, grabaron su primer álbum "¿Dónde jugarán las niñas?", ¿lo demás?, es historia.

Molotov cumplió en septiembre 30 años, desde su formaición. Foto: EL UNIVERSAL, archivo

Este jueves, 30 de octubre, Molotov se presentará en el Palacio de los Deportes, a propósito de su trigésimo aniversario; la cita es a las 20:30 horas, con un show completamete agotado, motivo por el que el grupo abrió una nueva fecha, en el mismo recinto, para el próximo 31 de enero, de la cual todavía hay boletos disponibles.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc