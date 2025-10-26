Más Información

Anoche, ofreció el último de su gira del antes de que, este jueves, suba al escenario del Palacio de los Deportes y lo hizo con un invitado especial; Pato, de , un viejo amigo con quien demostraron que, ni el paso del tiempo, les arrebata la buena energía que proyectan cuando se reúnen a tocar.

Hace alrededor de 28 años, "la Molocha", como los conocen de cariño sus fans, y Control Machete, la banda regiomontana, empredieron el tour "Molochete", en donde los grupos interpretaban los temas más famosos de su repertorio, respectivamente.

Por ello, las y los asistentes al concierto de Molotov en la Plaza de Toros en Guadalajara, de este sábado 25 de octubre, mostraron gran emoción al ver a Pato, el líder de Control Machete, reuníendose con la banda una vez más en el escenario.

Lee también:

El oriundo de Monterrey se encargó de interpretar los fragmentos de las canciones que, originalmente, corresponderían a Tito Fuentes, guitarrista y cantante del grupo que, desde hace un año, aproximadamente, se tomó una pausa para resolver cuestiones personales, relacionadas a su salud física y mental.

Randy Ebright, baterista del grupo, recordó la época en que giraban junto a Control Machete pues, en ese tiempo, ambos grupos comenzaban su carrera y, tanto una como la otra, fueron adoptadas por una gran cantidad de público, que manifestaba su necesidad de una escena musical contestataria.

"Andamos celebrando 28 años", dijo el "Gringo loco", como apodan a Randy.

"De aquellas pedotas, ¿verdad?", complentó Paco Ayala, bajista de la banda.

Pato cantó temas como "Que no te haga bobo Jacobo", "Amateur", "Ching* tu madre", Lagunas metales", "Here we kum", "Frijolero" y "Gimme tha power", demostrando que, además de la amistad que lo une a "los molochos", también es un buen admirador suyo, pues conocía a la perfección temas, muchos de ellos lanzados por el grupo, varios años después de la gira en que trabajaron juntos.

Lee también:

En una entrevista que Ayala concedió a Javier Paniagua, hace un año, recordó algunas de las anécdotas de aquella gira con Control Machete, la que estuvo rodeada de música, celebración y excesos.

"Estuvo increíble esa pinch* gira, muy cabr*na, ya había salido Molotov, Control Machete estaba en su mero mero mole; cerrábamos casi siempre nosotros, siempre se manejo así y, fue pura pinch* fiesta, en Puebla fuimos Pato, Miky (Huidobro) y yo a un tianguis a comprar una grabadora, viajábamos en camión todo el tiempo; se acababa el show, chupe en el cuarto, casi siempre en el de Pato, todo mundo con sus carpetas de cd´s, siempre acabábamos escuchando José José, muchas de esas veces, fue que alguien llegara en la mañana a tocar ´toc toc´, ´vámonos, wey, el camión sale en 15 minutos´, era como cuando vas en la prepa, podrías no dormir, íbamos por las cosas, lavada de cara, dientes y pelas, vámonos, lo que seguía, dormías en el camión un ratito y a darle, así estuvimos meses de gira".

