En pleno inicio de la primavera, llegan dos películas de género que deambulan entre el humor negro, la acción y por supuesto terror. Son dos cintas llamadas "palomeras" que son buena opción para este fin de semana.

"TE VAN A MATAR"

Acérquese si le gusta el humor negro. Si es así, claro que saltará de vez en cuando y se dará cuenta que algunas escenas ya las ha visto antes, pero esa era la intención del equipo creativo.

Está Patricia Arquette (“Medium”) como la superintendente irlandesa del edificio donde ocurre todo, pero también Tom Felton (“Harry Potterr”) y Heather Graham (“¿Qué pasó ayer?”) como los inquilinos adinerados.

La historia inicia con una mujer que acepta trabajar en viejo edificio sin saber la cantidad de desapariciones que ha habido en él ni sus extrañas circunstancias.

Zazie Beetz, la que ha dado escenas de acción en la secuela de “Deadpool” y algo controlado en “Guasón”, es la protagonista que no deja de correr, tratando de escapar, dar golpes y hachazos a todos lados para salir del problema. Y quizá pronto esa solvencia mostrada hasta ahora, la coloque en una cinta de acción de mayor presupuesto.

“Presenta algunos efectos especiales de gore prácticos, al más puro estilo de Sam Raimi. Un ojo separado se mueve por todas partes como un gusano repugnante”, considera “The Independent”.

Hay heridas cuya sangre sale a chorro como en cualquier película de Quentin Tarantino, pero también unos villanos inmortales que hacen casi imposible la tarea de la protagonista. O al menos con pocas opciones de triunfo.

“Está repleta descaradamente de todos los clichés habituales del género, capuchas negras, maldiciones de sangre, ricos depravados, y se deleita ejecutándolos sin reparo alguno”, resume el “Screen Daily”.

La historia inicia con una mujer que acepta trabajar en viejo edificio sin saber la cantidad de desapariciones que ha habido en él ni sus extrañas circunstancias.

“En general es una gran aventura de acción/thriller/terror/comedia que sabe exactamente qué tipo de película es y la explota al máximo”, apunta “Voice Magazine”.

Kirill Sokolov es la mente rusa detrás del filme, en su ingreso a la industria estadounidense.

“Una de las películas de acción más disparatadas y alocadas jamás producidas por los grandes estudios. Violenta y desenfrenada, impulsada por un humor irreverente”, destaca “The Wrap”.

Lee también: Les guste o no... regresa el Atlante

"BODA SANGRIENTA 2"

Los productores tardaron siete años en dar luz a esta secuela, precisamente porque no querían entregar algo fácil de prever.

La historia sitúa a Grace (Samara Weaving, “Tres anuncios por un crimen”) descubriendo que tras lograr escapar de la anterior cita de terror, lo único que hizo fue avanzar en un juego espeluznante, pero ahora de la mano de su hermana con quien mantiene una relación distante.

El problema es que sólo tiene una oportunidad para sobrevivir y así reclamar el Alto Cargo del Consejo Superior que controla al mundo. Cuatro familias rivales van tras ella por el trono, y quien gane lo dominará todo.

La revista Fangoria, especializada en el cine de género, es contundente:

“Una película de acción ingeniosa y violenta, que saca el máximo partido a su reparto perfecto. La tensión aumenta, las fortunas cambian drásticamente, e incluso puede que te emociones al ver a dos desconocidas preguntándose si podrán volver a ser hermanas, mientras evitan la evisceración y un sinfín de destinos espeluznantes”, comenta.

"Rolling Stone en español" subraya que se trata de una película que es lo que es, sin buscar una gran apuesta.

Lee también: En tierra de meteorito, los flamencos luchan por sobrevivir: así lo documentaron por 700 días

“Persecuciones veloces, humor negro colocado en el momento justo y una clara conciencia de que el absurdo es parte fundamental del encanto. La película nunca pretende ser más profunda de lo que es”, recalca.

En el elenco también se encuentran Sarah Michelle Gellar (“Sé lo que hicieron el verano pasado”) y Elijah Wood (“El señor de los anillos”). La dirección es responsabilidad de Matt Bettinelli-Olpin y Tyler Gillet, realizadores de “Scream 6” y “Abigail”.

rad