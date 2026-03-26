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A 32 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato a la presidencia de 1994, la docuserie “Los asesinos de Colosio” retoma uno de los casos más discutidos de la política de México, ahora a partir del expediente judicial desclasificado.

Disponible en HBO Max, la producción de tres episodios se construye a partir de nuevos materiales que buscan revisar las versiones que, durante décadas, han sostenido la llamada verdad oficial.

Uno de los ejes centrales es la figura de Mario Aburto, señalado como el autor del crimen. La serie incorpora testimonios directos de su familia, incluido su hermano, José Luis Aburto Martínez, así como grabaciones de llamadas realizadas desde prisión y material que no había sido difundido previamente.

A estos elementos se suman las voces de personajes que estuvieron cerca del proceso legal, como los abogados Jesús González Schmal y Xavier Carvajal Machado, además de J. Jesús Lemus Barajas, quien compartió celda con Aburto. El objetivo es reconstruir no solo los hechos, sino el contexto en el que se construyó la versión oficial del caso.

Asimismo retoma una de las líneas más polémicas: la posibilidad de un segundo tirador durante el atentado ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, en Tijuana. Esta hipótesis se plantea a partir de la revisión del expediente y de interpretaciones que en su momento fueron desestimadas.

“Los asesinos de Colosio” se presenta así como una revisión del caso que combina archivo, testimonios y nuevas lecturas de un expediente que, a más de tres décadas, sigue generando dudas.

Dónde ver: HBO Max

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