Al Atlante le llamaron el “Equipo del Pueblo”, “prietitos” o “mugrositos” por el origen social de sus jugadores, pues durante la semana se dedicaban a ejercer oficios como yeseros, veladores, mecánicos, sastres o zapateros, condición que no les impedía que en la cancha no solo contendieran, sino que hasta ganaran a las grandes escuadras de la primera mitad del siglo XX.

Mientras equipos de ese entonces, como el España, Asturias o el Germania, tenían dinero, el equipo azulgrana entrenaba en los llanos de arena y lodo de las ahora muy conocidas colonias Condesa y Roma.

En su estancia en la Primera División del futbol mexicano, obtuvo 10 títulos entre Liga, Copa y Campeón de Campeones, así como dos trofeos de la Concacaf; es decir, fue el triunfador absoluto de América del Norte.

Niños interpretan a los jugadores en sus primeros pasos en el balompié en Jalisco, en una serie que recorre distintas etapas del equipo. Foto: Gustavo Loza

Pero hace poco más de 10 años se cayó: primero se mudó a Quintana Roo y, en 2014, pese a los esfuerzos de la directiva, el equipo bajó a la división de ascenso, de la que no salió.

Hace unos meses compró la franquicia del Mazatlán y, con ella, regresará al máximo circuito a partir del próximo torneo.

Del llano a la gloria

Ahora, 110 años después de su fundación, se está haciendo una serie de ficción basada en su historia, bajo la dirección de Gustavo Loza.

Con el título de Les guste o no les guste, se grabó el primer episodio, teniendo como estelares a niños y a Rafael Inclán como abuelo del protagonista y fundador del equipo.

El proyecto nació luego de que Loza conociera a Emilio Escalante e hijo, dueños del equipo azulgrana, quienes le contaron a fondo la historia y ahora respaldan el proyecto.

“Ha sido un equipo que ha luchado mucho por ganarse el lugar que ocupa, que ha sido muy maltratado y peluseado y que al mismo tiempo realmente tiene una historia increíble”, cuenta el realizador.

El título de la serie está inspirado en uno de los fragmentos de mayor arraigo entre la porra atlantista, que dice “¡Les guste o no les guste, les cuadre o no les cuadre, el Atlante es su padre y si no, ching… a su madre”.

Loza aclara que no está siendo preciso en su totalidad por razones relacionadas con las licencias dramáticas, pero será un viaje por las distintas épocas del equipo, con figuras como “El Trompo” Carreño, primer anotador mexicano en un Mundial.

También se tomarán en cuenta a Horacio Casarín, que llegó a ser actor de cine, y a “El Diente” Rosas, hasta las más recientes como Antonio Lavolpe y el “Chamagol”, quien cada que anotaba se ponía una gorra del “Chavo del 8”, a manera de festejo.

“Se trata de un homenaje a todos ellos. Inclán, por ejemplo, es como uno de los hermanos Martínez, fundadores del equipo. Rodrigo Murray (Amores perros), y que es atlantista, sería el presidente de aquella liga en la que inició el equipo, y otros más irán apareciendo de una manera u otra a lo largo de la trama”.

“Decidí que fuera ficción porque es algo que no se ha hecho; generalmente lo que se hace son documentales y la cosa con ellos es que pierden vigencia rápidamente, porque luego ya no son los mismos jugadores y, en consecuencia, la gente ya no se acuerda; aquí es ver su historia”.

Medio tiempo en el mundial

Ignacio Guadalupe (Héroes del Norte) y Diana García (Casi divas) también forman parte del elenco. El Centro Histórico de la Ciudad de México fue la locación principal del primer episodio, que se encuentra en etapa de edición.

El rodaje se retomará después de que concluya el Mundial.

La idea es presentar el primer episodio de Les guste o no les guste en septiembre próximo, cuando además el Atlante ya haya regresado a jugar a Primera División.

“Cuando el Atlante inició, en aquellos años, podría decirse que el futbol era elitista, pero de pronto llega este equipo y rompió con todo lo establecido hasta entonces; ahora vuelve otra vez y creo que ya lo merecía”, destaca Loza.