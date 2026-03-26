Esta historia se cuenta entre dos líneas de tiempo: 1998 y la actualidad; y el elemento que las une, además de su protagonista, es un par de escalofriantes que parecen idénticos.

Así inicia “Scarpetta: médico forense”, la nueva serie de Nicole Kidman.

En sus primeros años como patóloga forense, Kay Scarpetta (Kidman) estuvo al frente de un caso de estrangulamientos que marcó su carrera; décadas después, ya consolidada y de regreso en el mismo puesto, se enfrenta a la misma escena del crimen o quizás al mismo asesino.

A partir de ese punto, la serie avanza entre la reconstrucción del pasado, la investigación del presente y cómo estas dos interfieren en la vida personal y profesional de Kay.

Basada en las novelas Patricia Cornwell, esta producción de ocho episodios mezcla el thriller de suspenso y el drama familiar.

En el elenco también figuran Jamie Lee Curtis, Bobby Cannavale, Simon Baker y Ariana DeBose.

Dónde ver: Prime Video