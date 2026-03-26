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Por 700 días, el poco el estudiado flamenco del Caribe, que prácticamente habita donde la ciencia dice cayó el meteorito que acabó con los dinosaurios, fue seguido por un mexicano.

Lorenzo Hagerman (“H20mx” y “Fifaliana”) y su equipo pasó jornadas en silencio, avanzando en varias ocasiones apenas algunos centímetros para no poner nerviosa a la comunidad de aves y el pulso firme para tomar escenas tristes como la depredación de sus huevos y muerte de los recién nacidos o su búsqueda de lugares habitables, ante las sequías.

Así se fue confeccionando el documental “Flamingos: la vida después del meteorito” que se estrena este jueves en salas comerciales.

“Es una historia de supervivencia”, dice Hagerman.

“Observar la vida silvestre es observarse a si mismo y el reto era hacer una película interesante sobre una especie, cuando lo que se hace para tv son temáticos con varias. La de lo flamingos es una vida frágil, tortuosa”, apunta.

El largometraje fue algo que llegó al realizador de manera fortuita. John Bowman, de la Universidad de Cornell de Nueva York se acercó a él con la finalidad de hacer algo sobre la necesidad de la conservación de los flamencos y que, al mismo tiempo sirviera como una bandera para proteger a otras menos vistosas.

“Llegué e hice un primer registro, me dieron contexto, me dejaron sólo y después de 14 horas regresaron por mí. Entendí con muy poco lo que sucedía con ellos, empecé a entender su comportamiento.

“Se sabe poco de ellos, pero de lo que se sabe es su índice de mortalidad. Cuando yo filmé eran 18 mil nidos con huevos y menos de la mitad sobrevive, por eso también la euforia de estar frente a ese colectivo, que les ayuda a pasar por cosas así”, detalla.

Recuerda que ese mundo queda a poco más de una hora de la ciudad, pero pocos saben de su existencia.

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“Me levantaba y casi todos los días encontraba huellas nuevas de jaguar, hay una vida mucho más activa silvestre y rica que se conoce poco. Aquí había que ir leyendo todo, teníamos protocolos estrictos sobre todo lo que hacíamos, no sólo era poner y ya, sino tomar en cuenta cosas como si la comunidad estaba nerviosa y por qué”, comenta.

El documental cuenta con la narración de Julieta Venegas y la música original del compositor Bryce Dessner (nominado al Oscar 2026 en Mejor Canción Original por “Sueños de trenes”).

Es coproducido por La Vaca Independiente, Cactus Film & Video y Cornell Lab of Ornithology, una de las organizaciones científicas especializadas en el conocimiento y conservación de las aves.

Lo recaudado en taquilla por “Flamingos: la vida después del meteorito” se destinará a proyectos de conservación liderados por la Fundación Pedro y Elena Hernández, A.C. y Transformación, Arte y Educación, A.C.

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