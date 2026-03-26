Cuando Tony Dalton oyó las instrucciones, su pensamiento fue de sorpresa: en personaje primero debía aventarse, después, mientras estaba en el aire, pegarle con la espada a alguien más. Y, al final, caer sobre una alfombra que parecería hecha de piedras.

“¿Neta lo voy a hacer?”, se dijo en ese momento, pero sabiendo que de alguna manera lo resolvería.

“No es lo mismo los tres mosqueteros 20 años después y a estas alturas es un poquito más complicado, pero se pudo”, recuerda ahora satisfecho.

El resultado se podrá ver en la nueva temporada de Daredevil: born again, que inició ayer en Disney+ y en la que interpreta a Jack Duquesne, mejor conocido como Espadachín, de mente calculadora.

Dalton encarna a este personaje desde 2021, cuando se dio a conocer dentro de la serie Hawkeye, del universo Marvel. Ahora, en Daredevil, comparte con Charlie Cox (La teoría del todo), quien hace al superhéroe ciego.

“Hay mucha acción, muchísima. Esa escena del aire, aunque hay stunts, la hice toda porque es una escena en la que me van siguiendo y se ve mi cara, ni modo que cortaran, y pues me la eché yo y feliz de la vida. Tampoco es que sea cosa del otro mundo, sólo hay que ensayar y prepararte”.

La espada no es algo que el escritor y protagonista de Matando Cabos desconozca. A mediados de los 90 decidió estudiar esgrima por iniciativa propia, a pesar de que varios amigos se burlaban de él porque le decían que eso jamás le serviría.

“Y ahora ya llevo cinco años con este personaje. Es un tipo que no sabe bien dónde está parado, si hace bien o mal, si es malo o bueno. Cuando me dijeron que tenía que ir semanas antes de ensayar pensé que era una exageración, pero cuando llegué dije, ‘no, bueno, es impresionante’”, apunta.

Dalton, junto con Diego Luna en Star Wars, y Natalia Córdova en Agentes de S.H.I.E.L.D son los mexicanos que han sido elegidos por grandes franquicias para ser estelares.

“Me siento afortunado, pero lo primero es estar trabajando”, subraya.