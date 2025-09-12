Más Información
Aunque solo la primera fecha del tour After Hours Til Dawn en México ha logrado el sold out hasta el momento, la alta demanda ha llevado a The Weeknd a abrir una tercera presentación en el Estadio GNP.
La promotora OCESA confirmó la noticia este 12 de septiembre a través de redes sociales, dando esperanza a los fans que no lograron conseguir boletos para las fechas iniciales.
Fechas confirmadas de The Weeknd en CDMX 2026
Con la actualización, las fechas quedan de la siguiente manera:
- 20 de abril
- 21 de abril
- 22 de abril (nueva fecha)
Boletos: preventa, venta general y precios
La preventa exclusiva para clientes HSBC comenzará el 15 de septiembre, mientras que la venta general estará disponible a partir del 16 de septiembre, tanto en Ticketmaster como en las taquillas del Estadio GNP.
Precios oficiales:
- $3,746.00 MXN
- $3,002.00 MXN
- $2,754.00 MXN
- $2,258.00 MXN
- $1,762.00 MXN
- $1,266.00 MXN
Invitada especial
El show contará con la participación de la cantante brasileña Anitta, con quien The Weeknd colaboró en el tema “São Paulo”.