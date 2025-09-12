Aunque solo la primera fecha del tour After Hours Til Dawn en México ha logrado el sold out hasta el momento, la alta demanda ha llevado a The Weeknd a abrir una tercera presentación en el Estadio GNP.

La promotora OCESA confirmó la noticia este 12 de septiembre a través de redes sociales, dando esperanza a los fans que no lograron conseguir boletos para las fechas iniciales.

Foto:

Fechas confirmadas de The Weeknd en CDMX 2026

Con la actualización, las fechas quedan de la siguiente manera:

20 de abril

21 de abril

22 de abril (nueva fecha)

Boletos: preventa, venta general y precios

La preventa exclusiva para clientes HSBC comenzará el 15 de septiembre, mientras que la venta general estará disponible a partir del 16 de septiembre, tanto en Ticketmaster como en las taquillas del Estadio GNP.

Precios oficiales:

$3,746.00 MXN

$3,002.00 MXN

$2,754.00 MXN

$2,258.00 MXN

$1,762.00 MXN

$1,266.00 MXN

Invitada especial

El show contará con la participación de la cantante brasileña Anitta, con quien The Weeknd colaboró en el tema “São Paulo”.