Supuesta hija no reconocida de Luis Miguel rompe el silencio sobre el cantante

Mientras Luis Miguel se encuentra de gira por España, una nueva polémica ha surgido en torno a su vida privada; y es que, recientemente se destapó que, además de Michelle Salas, Miguel y Daniel; tendría una cuarta hija a la que se ha negado a reconocer.

La noticia, aunque sin confirmar, ya ha generado toda clase de especulaciones y críticas en contra del llamado "Sol de México"; incluso, ya ha sido retomada por medios internacionales que aseguran que la supuesta hija es idéntica al cantante.

Pero, en medio del revuelo que se ha desatado, es la propia joven, de nombre Milagros Pabón, decidió dar la cara y, de manera tajante, aclarar los rumores que la vinculan con el artista mexicano.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la chica de origen venezolano, publicó una historia en la que mostraba a sus seguidores las decenas de notas que existen en Internet y en las que relacionan su nombre con el de la familia Gallego Basteri. Esta breve grabación fue acompañada por la frase "sin palabras", ya que, aseguró, desconoce cómo surgieron estos rumores.





La joven se mostró sorprendida ante las historias que la relacionan con el famoso cantante. Foto: Instagram.





En una segunda publicación, y ya con un tono mucho más firme, Pabón negó por completo su presunto parentesco con el intérprete de "La incondicional", y hasta echó por tierra las historias que han sido publicadas: "No he dado entrevistas y no he hablado con ningún periodista. No tienen historia", escribió.

Pero, ¿de dónde surgieron estos rumores?. Hace unos días, la cuenta de la influencer Jacqueline Martínez, mejor conocida en el medio como Chamonic, sacó a la luz la supuesta paternidad de Luis Miguel; esto debido a información que obtuvo de una fuente cercana a la chica.





Con este mensaje negó el supuesto parentesco con el cantante. Foto: Instagram.





Según publicó Martínez, durante su juventud el llamado astro musical sostuvo una relación sentimental con una mujer venezolana y, aunque no era un noviazgo formal, tampoco se trataba de una aventura, ya que, aseguró, la pareja se veía constantemente.

Tiempo después, ella se habría enterado que estaba esperando un hijo y aunque sí llegó a contarle al cantante sobre su embarazo, éste simplemente desapareció de su vida.

La también locutora detalló, además, que la chica sabe perfectamente quién es su padre, pues antes de morir su madre le reveló su historia; pese a ello, no está interesada en ser reconocida ni en tener ningún tipo de acercamiento con Luismi.

Cabe destacar que muchos usuarios de las redes han creído que esta historia es cierta, pues sólo basta recordar que el famoso no ha sido muy apegado a sus hijos. A su primogénita, Michelle, la reconoció solo hasta que ella cumplió la mayoría de edad; mientras que a los dos niños que procreó que Aracely Arámbula no los ve desde hace casi 10 años.





Esta fue la publicación que desató las especulaciones sobre una hija no reconocida de Luis Miguel. Foto: Instagram.





