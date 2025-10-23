Más Información

El final de dos horas de duración de la aclamada estrenará de manera simultánea en cines y en Netflix, es la primera vez en la historia que un episodio de una serie se proyecta en la gran pantalla, anunció este jueves la plataforma.

Las proyecciones del último capítulo de la serie, titulado "The Righside Up", tendrán lugar en más de 350 salas de cine de Estados Unidos y Canadá a partir del 31 de diciembre a las 17:00 hora local, la misma hora que se estrenará en Netflix, y se mantendrá en salas hasta el 1 de enero de 2026.

Lee también:

La quinta temporada de la serie creada por los hermanos Duffer llega tres años después del final de la cuarta, que acabó con una fisura abierta en las dos realidades que conviven el universo de esta ficción que arrancó en 2016.

Esta última entrega se estrenará en tres partes: la primera llegará a la plataforma de Netflix el 26 de noviembre, la segunda el 25 de diciembre y la última, con solo el episodio de dos horas de duración con el que cerrará la serie, el 31 de diciembre.

Lee también:

¿Quiénes estarán en la temporada 5?

"Stranger Things 5" tendrá ocho capítulos y contará con las actuaciones del elenco principal; junto a Millie Bobby Brown, regresan Finn Wolfhard (Mike), Gaten Matarazzo (Dustin), Caleb McLaughlin (Lucas), Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper) o Maya Hawke (Robin).

Entre los nuevos fichajes destacan Jake Connelly, Nell Fisher, Alex Breaux y Linda Hamilton.

La cuarta temporada de 'Stranger Things' es la tercera serie en inglés más vista de Netflix, con 140 millones de visionados y 1.838 millones de horas vistas. Solo es superada por 'Miércoles' y 'Adolescencia'.

