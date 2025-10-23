Más Información

El caso de es uno de los más sensibles y mediáticos que se han registrado en la escena musical nacional, conmocionando a millones cuando en 2022 la cantante decidió levantar la voz en contra de.

El productor de Timbiriche mantuvo una “relación” con la joven durante cuatro años, ante lo cual muchos se preguntaron por la intervención de otros adultos cerca de los pequeños como Memo Méndez Guiu, compositor de la agrupación.

El hombre que este 22 de octubre recibió el galardón como “Gran Maestro” de la Sociedad de Autores y Compositores de México en la gala Éxito Sacm 2025, habló del caso y aseguró que él no tenía conocimiento ya que solo convivía con Sasha y compañía en el estudio de grabación.

“Yo no tenía conocimiento, porque solamente convivía con los Timbiriches dentro de los estudios de grabación y jamás conviví con ellos fuera de eso, nunca estuve en las grabaciones de televisión, ni en sus conciertos”, afirma.

Memo además señala que se enteró del caso en contra de Luis de Llano junto al resto de México cuando la noticia se hizo pública, momento en el que le ofreció su apoyo incondicional a Sasha Sokol.

“A Sasha yo le mandé un mensaje cuando supe de esto, mandándole mi apoyo como amigo, mi cariño y toda mi fuerza para que saliera de la mejor forma en esta situación tan difícil para ella”, comenta.

Tras el anuncio de Paty Sirvent hace unos días sobre la formación de una nueva generación de Jeans, se habló de posibles problemas legales de Ari Borovoy y JNS por los derechos del nombre, cosa que él desmintió en la 21 entrega de los premios Éxito Sacm.

“No, no hay ningún problema, ahí están las JNS, les pueden llamar JNS, las jotas, las leggings, como ustedes quieran, esas mujeres se han ganado un espacio muy importante en la industria, en el corazón de un público muy grande”, dice.

Además, asegura no tener ningún conflicto con Sirvent por estar intentado lanzar una nueva generación de Jeans, pues, Borovoy apunta que “el sol sale para todos”.

