Más Información

Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales

Aumentarán tarifas de boletos de ingreso a museos y zonas arqueológicas del INAH; extranjeros pagarán el doble que nacionales

CILE 2025: destacados escritores celebran el legado literario de Mario Vargas Llosa en Arequipa

CILE 2025: destacados escritores celebran el legado literario de Mario Vargas Llosa en Arequipa

El Museo Tàpies presenta un film inédito de Germaine Dulac sobre las mentiras de Hitler

El Museo Tàpies presenta un film inédito de Germaine Dulac sobre las mentiras de Hitler

Egipto planea ayudar a Gaza con cultura

Egipto planea ayudar a Gaza con cultura

Felipe VI: “Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro”

Felipe VI: “Ninguna lengua nació para ser barrera ni muro”

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

Álvarez-Buylla dio contrato de casi 4.5 mdp a estudio que antes diseñó obra para su casa

, uno de los protagonistas de “Stranger Things”, expresó su preocupación por el desenlace de la exitosa serie de Netflix, que está por estrenar su última temporada dividida en tres volúmenes.

Los fans del mundo del Upside Down esperan con ansias el estreno del Volumen 1 de la quinta temporada, que llegará el próximo 26 de noviembre. El Volumen 2 se estrenará el 25 de diciembre, mientras que el volumen final llegará el 31 de diciembre.

La serie de los hermanos Duffer, inspirada en los clásicos de misterio y aventura de los años 80 como “The Goonies”, “E.T. the Extra-Terrestrial”, “Stand by Me”, y películas de terror como “Halloween” o “A Nightmare on Elm Street”, se ha convertido en una de las producciones más exitosas y queridas de Netflix.

En entrevista con Time Magazine, Finn Wolfhard confesó que el elenco estaba nervioso al inicio de la producción por temor a que el final no cumpliera con las expectativas:

“Creo que todos estaban bastante preocupados, sinceramente”, declaró Wolfhard. “La forma en que ‘Game of Thrones’ quedó hecha trizas en esa última temporada nos llevó a pensar: ‘Esperamos que no ocurra algo así’. Pero luego leímos los guiones. Sabíamos que era algo especial”, comentó.

Lee también

Por su parte, los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, aseguraron en entrevista con Variety que el desenlace fue planeado desde hace años.

“Sabíamos, a grandes rasgos, cómo sería la escena final desde hacía años; no nos costó mucho trabajo idearla (…) Hubo elementos que se discutieron durante semanas, pero la idea central del final la teníamos desde hacía mucho tiempo”, explicó Matt Duffer.

El Volumen 1 del final de “” contará con cuatro episodios y estará disponible el 26 de noviembre a través de Netflix, marcando el inicio del cierre de una de las series más importantes de la última década.

Lee también

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad. Foto: Photo © 2025 REX Features/Shutterstock /The Grosby Group

"Me dieron todos los anillos, pero no amor”: Jennifer Lopez afirma que ningún hombre la ha amado de verdad

Tom Cruise y Ana de Armas cancelan boda millonaria: “Se dieron cuenta de que estaban mejor como amigos”. Foto: AP / AFP

Tom Cruise y Ana de Armas cancelan boda millonaria: “Se dieron cuenta de que estaban mejor como amigos”

Cazzu toma acción contra Nodal: su mamá habría viajado a Guadalajara para reunirse con sus exsuegros. Foto: Instagram/AFP

Cazzu toma acción contra Nodal: su mamá habría viajado a Guadalajara para reunirse con sus exsuegros

Salud del rey Carlos III preocupa tras imágenes de deterioro físico: “Está en decadencia”. Foto: AFP

Salud del rey Carlos III preocupa tras imágenes de deterioro físico: “Está en decadencia”

Emily Ratajkowski luce belleza irreal en lencería durante el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Foto: AP

Emily Ratajkowski luce belleza irreal en lencería durante el desfile de Victoria’s Secret Fashion Show 2025