El pasado miércoles se estrenaron los primeros episodios de la serie “Stranger Things”. Alerta de spoiler: la nueva temporada trajo de vuelta al icónico villano Vecna, quien desde la cuarta temporada se ha presentado como la amenaza final.

La reaparición del temible antagonista generó emoción entre los fans por su entrada, que habría estado inspirada en la escena final de “Rogue One: Una historia de Star Wars” y en Darth Vader, donde recorre un pasillo acabando con los soldados de la Alianza Rebelde y en la serie se presenta de forma similar.

Lee también “Stranger Things”: Millie Bobby Brown aclara cómo es su relación con David Harbour: "Valoramos nuestra amistad"

En entrevista con Netflix Tudum, Ross Duffer, creador de “Stranger Things”, explicó que la amenazante caminata buscaba demostrar el nuevo e impresionante poder que tendrá Vecna esta temporada.

“Sabíamos que cuando llegara, queríamos que se sintiera como un momento trascendental (…) En cuanto salió por esa puerta, sentiste el poder de Vecna. Sentiste lo aterrador que era”.

Por su parte, Matt Duffer aclaró en entrevista con USA Today que también se inspiraron en varias criaturas de terror de los años 80, entre ellas el tenebroso Pennywise, el payaso bailarín.

“Queríamos dar miedo y explorar los tipos de villanos que más nos impactaron de niños. Ya me daban miedo los payasos. Mi madre me pasaba dos semanas en la habitación hasta que me dormía... hay algo muy tangible”.

"IT: Bienvenidos a Derry" explora por qué PennyWise nunca se come a los niños y sólo los muerde, así como su atracción hacia ellos. Foto: Brooke Palmer HBO

Sin embargo, esta no fue la única referencia para construir a Vecna. El personaje también retoma elementos de un clásico del terror: Pinhead, de la película “Puerta al infierno (Hellraiser)” de 1987.

En entrevista con ScreenRant, Jamie Campbell Bower, el actor que da vida a Vecna, explicó que para crear su tono de voz tomó como referencia la actuación de Doug Bradley, actor británico que interpretó a Pinhead en la trilogía de “Hellraiser”.

“Hay que reconocerle el mérito a quien lo merece: provino de Doug Bradley como Pinhead”, dijo Jamie Campbell Bower.

Los capítulos 5, 6 y 7 de la temporada final, que conforman el volumen 2, llegarán el 25 de diciembre a Netflix. El final "Stranger Things" se estrenará el 31 de diciembre, marcando el cierre de una historia que estuvo nueve años en la plataforma.

Lee también Stranger Things 5: ¿quién es “Vecna”, el villano de la serie de Netflix?