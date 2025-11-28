Stranger Things 5: ¿cuándo se estrena el volumen 2 en Netflix? Conoce aquí la fecha exacta

Stranger Things es una de las series más exitosas de los últimos años. Su primera temporada se estrenó en el 2016, y casi década después la historia que se desarrolla en el pequeño pueblo de Hawkins está por terminar.

En esta temporada, los protagonistas se enfrentarán a los oscuros secretos del Mundo del Revés, además de investigar los misterios que rodean la peligrosa dimensión paralela, todo esto encabezado por Once.

¿Cuándo se estrena el volumen 2 en Netflix?

La última temporada estará dividida en 3 volúmenes, la primera se estrenó el pasado 26 de noviembre, provocando emoción y suspenso en millones de sus seguidores. La segunda parte estará disponible en Netflix el 25 de diciembre, con los episodios 5, 6 y 7.

Lee también Black Friday 2025: ¿a qué hora inicia y cuánto tiempo duran las ofertas en México?

En la segunda parte veremos los capítulos titulados: “Electrochoque”, “La huida de Camazotz” y “El puente”.

stranger things 5 vol. 1 is now playing. pic.twitter.com/f8Vq8XJZl2 — sƃuᴉɥʇ ɹǝƃuɐɹʇs (@Stranger_Things) November 27, 2025

¿Qué esperar de la última temporada?

Esta última temporada promete tener uno de los finales más emocionantes e interesantes, lo que marcará un hito en las series de ciencia ficción y la influencia de las plataformas de streaming.

Se espera que en esta temporada conozcamos de dónde vienen las criaturas y el despiadado Vecna, así cómo más detalles del “Upside Down”, Matt Duffer, una de los creadores de la serie, reveló a Entertainment Weekly: “Creo que las dos preguntas más importantes que no respondimos realmente en la temporada 1 y que sí respondemos en esta temporada son ¿qué es realmente el Upside Down? y ¿por qué se llevaron a Will?".

Lee también Alejandro Gertz Manero renuncia a la FGR y usuarios reaccionan con los mejores memes

Además, pese a que son pocos capítulos, los hermanos Duffer argumentaron que esta producción es más grande que cualquier otra cinta en toda la plataforma, el último capítulo (se estrenará el 31 de diciembre) durará cerca de dos horas, lo que garantiza emociones fuertes en cada capítulo.

Conoce estos 5 datos curiosos de la última temporada de Stranger Thing de Netflix. Foto: X

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ffa/aosr