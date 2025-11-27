Más Información

Retirará Romero Tellaeche demanda por daño moral contra la doctora Catherine Andrews

"Terra Nostra", a 50 años, es la obra clásica de Carlos Fuentes

Escribir en un mundo cambiante: arranca hoy el Festival de Escribidores 2025

Firman acuerdo para proteger la libertad de expresión y la editorial

Amedrentamiento, demanda contra EL UNIVERSAL

Graciela Iturbide: “Tengo que hacer nuevas fotos”

, protagonista de la famosa serie “Stranger Things”, comparte una relación cercana de tipo padre e hija con David Harbour, actor que interpreta a Jim Hopper. Tras el estreno de la temporada final, surgió el rumor de una denuncia por presunto hostigamiento durante el rodaje, según Daily Mail.

A través de una entrevista con The Hollywood Reporter, la actriz se sinceró sobre su relación con Harbour, con quien se le ha visto posar abrazada en distintas alfombras rojas y eventos a lo largo de los años.

Según explicó Millie Bobby Brown, mantiene en alta estima a David Harbour, ya que durante los 10 años de grabación de la serie han construido una profunda amistad.

Lo hemos estado haciendo durante los últimos 10 años (…) Siempre nos ha unido eso. Amamos esta serie por encima de todo y valoramos nuestra amistad por encima de todo”.

Jim Hopper (David Harbour) regresa con Eleven (Millie Bobby Brown) para una última temporada de "Stranger Things" Foto: Netflix
Jim Hopper (David Harbour) regresa con Eleven (Millie Bobby Brown) para una última temporada de "Stranger Things" Foto: Netflix

El presunto reporte de Daily Mail señalaba que la actriz de 21 años había presentado una denuncia por acoso e intimidación contra David Harbour, de 50 años, antes de comenzar el rodaje.

Además, Netflix habría iniciado una investigación interna y Bobby Brown habría estado acompañada por un representante personal durante la filmación. Hasta el momento, la plataforma de streaming no ha confirmado lo señalado.

Alerta de spoiler: En los primeros episodios del volumen 1 de la quinta temporada de “Stranger Things”, , quien interpreta a Eleven, comparte varios momentos en pantalla con David Harbour, quien da vida nuevamente a Jim Hopper. Tras regresar de la Unión Soviética, Hopper busca protegerla a toda costa y retoman la relación que construyeron en las primeras temporadas.

