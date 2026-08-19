México se ha convertido en uno de los mercados más importantes para la industria de la música a nivel global, es por eso que Spotify decidió unir alianzas con el Gobierno Mexicano e impulsar al talento emergente del concurso México Canta 2026.

“Spotify está cumpliendo 20 años, y desde hace 13 estamos en México, tiempo en el cual hemos aprendido que nuestro trabajo no es sólo conectar una canción con audiencias, nuestro trabajo es crear condiciones para que los artistas puedan hacer de la música una carrera sostenible”, expresó Karen Duque, directora de Relaciones con Gobierno para Latinoamérica de Spotify.

La representante de Spotify señaló que, un artista puede construir a través de la plataforma una audiencia internacional desde cualquier país, además de que pueden llegar a conectar con figura importante en el mercado musical que de otra manera no los hubieran encontrado; por eso es importante para la empresa poner al servicio de los concursantes su plataforma.

“Todo crecimiento necesita de una nueva generación se artistas que los sostenga, y en Spotify estamos comprometidos con el talento emergente mexicano. Creemos que el mejor momento para apostar por un artista, es antes de que el mundo lo descubra, por eso estamos haciendo está alianza con México Canta; es abrir camino a una nueva generación de intérpretes y compositores mexicanos con una propuesta musical auténtica”, señaló Karen Duque.

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Por eso cuando la Secretaría de Cultura del Gobierno de México los invitó a participar la respuesta fue sí, porque el espíritu de Spotify conecta con el objetivo de México Canta, según declaraciones de Duque. Entonces explicó en que consistían este acuerdo:

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Primero, crear una playlist para llevar México Canta a más audiencias, por eso se mantendrá actualizada con música de semifinalistas, finalistas y artistas colaboradores. Segundo, los 14 semifinalistas participarán en una clase magistral impartida por Spotify, en la que conocerán herramientas para construir una carrera musical sostenible, desde el crecimiento de audiencias y el vínculo con sus seguidores hasta la planeación de lanzamientos. Tercero, las tres personas ganadoras participarán en el próximo encuentro insignia de Spotify para artistas emergentes, que reunirá a talentos en ascenso con líderes de la industria, medios de comunicación y creadores.

“La música mexicana está en su mejor momento, y hablar de ella hoy es hablar de algo extraordinario, hace una década era difícil imaginar que México se convertiría en una de las potencias más importantes del planeta en la industria de la música, y hoy ya es un hecho. Por primera vez México entró en el top 10 de los mercados musicales más grandes del mundo, según la Federación Internacional de la Industria Fotográfica”, dijo Karen Duque.

La representante de Spotify siguió explicando que en la actualidad dentro de la plataforma, el consumo del regional mexicano creció alrededor del 500% dentro del país y el 400% en todo el mundo, en los últimos cinco años. El 70% del consumo local es de artistas mexicanos, en 2025 estos fueron escuchados por primera vez 9.5 millones de veces.

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“Esto no es una tendencia, es un fenómeno cultural global y México está en el centro”.

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Una de las razones por las cuales se hizo esta alianza con Spotify, según Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura del Gobierno de México; es porque en la actualidad es en las plataformas como ésta, donde las nuevas generaciones escuchan música y se encuentran con los artistas emergentes.

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“Qué importante es que apoyen con toda su experiencia a los jóvenes y darles herramientas, porque hay que pensar que la música la van a seguir construyendo las nuevas generaciones y es la primera vez que hay una política pública al respecto; de interesarnos por los jóvenes en un momento cultural importantísimo en la historia de la música en nuestro país”, expresó Curiel de Icaza.

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México canta en censura

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, aseguró que en el país no existe la censura dentro de la industria de la música, a pesar de que grupos como Los Alegres de la Cierra o Natanael Cano revelarán que su repertorio fue recortado por las autoridades.

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“La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lo ha dicho muchas veces, ni ella, ni yo, creemos en la prohibición de nada, creemos en la educación, en el fomento a la música, en la apuesta por los jóvenes, en las propuestas integrales donde educación, cultura y deporte, hacen que se transformé la sociedad. Nosotros que somos la Federación no censuramos, pero los Estados y los municipios tienen cierta libertad política, tampoco somos los directores que decimos tiene que hacer o no, esto habla de la libertad en todo sentido de este gobierno progresista”, dijo Curiel de Icaza.

Un ejemplo de ello, según la funcionaria, es el concurso México Canta, donde los jóvenes que están participando tienen la libertad de abordar la temática que les plazca, en el género y ritmo que quieran.

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“Ellos van a venir a presentar de lo que ellos quieran hablar, pero lo que sí hemos pedido es que tomen en cuanta que está plataforma no es para darle espacio a la discriminación, ni a visibilizar ningún tipo de violencia, porque en eso no creemos; fuera de eso los jóvenes pueden hablar de lo que ellos quieran, nosotros no les decimos tienes que cantar esto o hablar bien de nosotros, es una plataforma libre, profesional”.

A funcionará también explicó que él 23 de agosto se llevará a cabo la semifinal de México Canta en Estados Unidos, la cual se llevará a cabo en el escenario del Orpheum Theatre de Los Ángeles, donde los siete concursantes serán apadrinados por Los Tigres del Norte.

“Está agrupación es un emblema de toda la comunidad méxico-estadounidense, a la cual han hecho sentirse como en su propios país con sus letras, también han luchado mucho por esas comunidades y han sido parte de la resiliencia cultural de México en EU, son toda una institución; y que hayan apostado por el concurso es fabuloso, además ellos no necesitan nada de nadie”.

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