Sísifo, de acuerdo con la mitología griega, es el hombre que por engañar a los dioses recibió como castigo empujar una gran piedra desde la base de una montaña y, al llega a la cima, esta caía para volver a empezar.

Cuando los cineastas Nicolás Gutiérrez Wenhammar y Santiago Mohar Volkow estaban en la elaboración de un documental sobre la vida de hombres en un anexo de rehabilitación en Chiapas, el mito les llegó de manera natural.

"Es la idea, en estos lugares, de vivir 24 horas a la vez; de percibir al presente como lo relevante, como el camino único que se tiene, no hay un fin, no hay un lugar al que se ve llegar y es casi como un mantra", recuerda Nicolás.

Así que a su entonces proyecto le llegó el título de "Sísifos", filme que se estrenó en la Cineteca Nacional de las Artes.

Mediante conversaciones con quienes están en proceso de recuperación, se van viendo los problemas estructurales sociales que los llevó a eso, así como todas las complejidades que van sumando.

"Es un tema de urgencia y relevancia evidente. A las drogas se les asocia por lo general con el narco y el crimen, entonces la adicción queda opacada y aún más la rehabilitación cuando es un problema igual de apremiante porque hay falta de atención e infraestructura para atenderlo", comenta Santiago.

El documental se grabó en el anexo Una Luz en la Oscuridad, a más de una hora de Tuxtla Gutiérrez, el cual en ese momento contaba con 90 pacientes que usaban la fe para salir del problema. Los anexos son al mismo tiempo hospitales, hogares, psiquiátricos y cárceles, consideran los realizadores.

Un equipo pequeño asistía al rodaje, procurando cuidar la privacidad de quien así lo quisiera.

"De pronto era estar tres personas en el sitio que no están en terapia, así que planteaba varias problemáticas; con los pacientes fue hacer una rueda grande y decir que era una participación voluntaria, quien no quisiera salir no había problema. La película no es una denuncia, sino ver la lucha que se está haciendo en ese espacio", expresa Nicolás.

“Los anexos hacen las tareas que el Estado y las familias no hacen, entonces, se convierten en todo”, recalca Santiago.

"Sísifos" es producido por Cauce Cine, Laredo 17, Nómadas, Filmaciones de la Ciudad y FOCINE Fue parte del Festival Internacional de Cine de Morelia y el Festival de Cine UNAM, en el cuál obtuvo el Premio LCI Seguros del Jurado Fósforo.

