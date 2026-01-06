Más Información

Tras recibir 9 millones de visitantes en 2025, el Louvre inicia 2026 con cierres parciales

Tras recibir 9 millones de visitantes en 2025, el Louvre inicia 2026 con cierres parciales

Muere a los 70 años Béla Tarr, maestro del cine húngaro y referente del cine de autor

Muere a los 70 años Béla Tarr, maestro del cine húngaro y referente del cine de autor

Cultura: un año con mundial de futbol y menos recursos

Cultura: un año con mundial de futbol y menos recursos

Centro Kalan, gran pendiente de la Secretaría de Ciencia

Centro Kalan, gran pendiente de la Secretaría de Ciencia

Los Reyes Magos, en el MUNAL

Los Reyes Magos, en el MUNAL

En Cierto hombre, Keiichiro Hirano habla de la identidad

En Cierto hombre, Keiichiro Hirano habla de la identidad

A tres años del lanzamiento de “BZRP Music Sessions #53”, la colaboración de publicada tras la ruptura de la cantante colombiana con , la polémica canción sigue persiguiendo al exfutbolista y a su actual pareja, .

Durante el fin de semana pasado, Piqué se encontraba de visita en Ceuta, España, donde acudió a un partido de futbol acompañado de Chía. Al término del encuentro, un grupo de jóvenes a bordo de un automóvil siguió a la pareja mientras reproducía a todo volumen el tema de Shakira y Bizarrap, considerado por muchos como una indirecta hacia el exdefensor del FC Barcelona.

En el corto video, que se volvió viral en redes sociales, se escucha a una mujer cantar entre risas y aplausos la estrofa: “Tanto que te las das de campeón / y cuando te necesitaba / diste tu peor versión”.

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

Lee también:

Piqué, quien llevaba una capucha aparentemente para pasar desapercibido, continuó caminando sin responder a la provocación y de la mano de Martí. Fueron únicamente los amigos que los acompañaban quienes voltearon brevemente para identificar el origen de la música.

Según la cuenta de TikTok que difundió las imágenes, el episodio se habría originado luego de que el grupo solicitara tomarse una fotografía con el exfutbolista y este se negara. En el clip no muestra el rostro de la pareja, sino únicamente su espalda mientras se alejan del lugar.

Los comentarios sobre el momento han dividido opiniones: por un lado, quienes consideran la actitud de los jóvenes una falta de respeto, y por otro, quienes expresan su apoyo a la intérprete de “Waka Waka”.

@marian_alcarazoficial Está Va Por Ti Shakira 🤣🤣🤣❤️ #pique #shakira #clarachia #viral ♬ Pt. 8: Starry dream. - Slowed Down - A. Blomqvist

Otra situación incómoda

No es la primera vez que Gerard Piqué y Clara Chía enfrentan este tipo de situaciones en espacios públicos. En mayo de 2025, cuando viajaron a León, España, para asistir al partido entre el FC Andorra, equipo del que Piqué es accionista mayoritario, y la Cultural Leonesa, la pareja fue reconocida por comensales en un restaurante cercano al estadio.

Lee también:

A su salida, varias personas comenzaron a abuchearlos, mientras otros los esperaban en el exterior, por lo que tuvieron que ser escoltados por personal de seguridad, según reportes de medios deportivos locales.

Algunos asistentes expresaron su apoyo al exjugador del Barcelona, mientras otros lanzaron silbidos e insultos, principalmente dirigidos a la joven catalana.

Se presume que gran parte del rechazo provino de aficionados del equipo rival; sin embargo, ninguno de los involucrados ofreció declaraciones sobre lo ocurrido.

Con el paso de los años, Gerard Piqué ha optado por no referirse públicamente a su ruptura con Shakira y, hasta ahora, mantiene una postura de silencio ante este tipo de provocaciones.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Leonardo DiCaprio está “furioso con Trump tras bombardeo en Venezuela y captura de Maduro. Foto: (AP Photo/Chris Pizzello) / (AP Photo/Evan Vucci)

Leonardo DiCaprio está “furioso" con Trump tras bombardeo en Venezuela y captura de Maduro

Divorcio de Nicole Kidman: Keith Urban renuncia a los 17 millones de dólares del prenupcial y acuerdan custodia Foto: Nicole Kidman / IG

Divorcio de Nicole Kidman: Keith Urban renuncia a los 17 millones de dólares del acuerdo prenupcial y pactan custodia

El 2026 podría ser el año del divorcio entre Harry y Meghan Markle, afirman, tras crisis irremediables. Foto: EFE

El 2026 podría ser el año del divorcio entre Harry y Meghan Markle, afirman, tras crisis irremediables

Jennifer Lopez arrasa las redes con vestido de escote infinito tras lanzar indirecta a Ben Affleck. Foto: AFP

Jennifer Lopez arrasa las redes con vestido de escote infinito tras lanzar indirecta a Ben Affleck

Kylie Jenner. Foto: AP

Kylie Jenner se ‘roba las miradas’ con ajustado vestido Versace y enamora a Timothée Chalamet

[Publicidad]