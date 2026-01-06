El universo oscuro de Gotham podría estar a punto de sumar un rostro inesperado, pero muy familiar para los fans de los superhéroes. Según una exclusiva de "Deadline", Sebastian Stan, conocido por su paso prolongado por Marvel, estaría en conversaciones para integrarse a Batman Parte II, la esperada secuela dirigida por Matt Reeves y protagonizada nuevamente por Robert Pattinson como el Caballero Oscuro.

Aunque todavía no hay confirmación oficial por parte de DC Studios, la posibilidad ya encendió la conversación entre seguidores del cine de cómics y de autor.

De concretarse el acuerdo, Stan se uniría a una película que ya genera altas expectativas no sólo por su elenco, sino por la ambición narrativa de Reeves. El director ha dejado claro que su versión de "Batman" apuesta por una exploración psicológica profunda de Gotham y sus personajes, lejos del espectáculo fácil.

Stan no es ningún extraño al cine de superhéroes. Durante más de una década ha interpretado a Bucky Barnes, mejor conocido como "el Soldado del Invierno", uno de los personajes del MCU, y recientemente volvió a él en "Thunderbolts2.

Sin embargo, su carrera reciente ha ido mucho más allá del blockbuster. Su interpretación de Donald Trump en "The Apprentice" le valió una nominación al Oscar como Mejor Actor, confirmando su interés por personajes incómodos, oscuros y llenos de matices… justo el tipo de perfil que encajaría en el Gotham de Reeves.

Desde el año pasado se reportó que Scarlett Johansson estaba en la mira para unirse al universo creado por Matt Reeves, y ahora el posible fichaje de Sebastian Stan refuerza la idea de que la secuela busca nutrirse de actores con pasado en el MCU.

¿Cuándo se estrena "Batman Parte II"?

"The Batman" se convirtió en uno de los grandes éxitos de Warner Bros. tras la pandemia, consolidando a Pattinson como una versión más introspectiva y atormentada del héroe. La película recaudó más de 770 millones de dólares a nivel mundial y marcó un tono muy específico para esta saga: noir, violento y emocionalmente complejo.

Para la secuela, Reeves vuelve a escribir y dirigir, acompañado en la producción por James Gunn y Peter Safran, lo que refuerza la importancia del proyecto dentro del nuevo mapa de DC Studios.

La producción de "Batman Parte II" está programada para iniciar en primavera, con estreno en cines previsto para el 1 de octubre de 2027.

