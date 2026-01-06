En un mundo que parecía dominado por hombres en pleno siglo XIX, en Bridgerton, son ellas, mujeres, varias de ellas solas, madres y algunas viudas, las que sostienen la historia, y no sólo la emocional, también la social y política.

Personajes como Violet Bridgerton, Lady Danbury o la propia reina Charlotte representan en la historia distintos modelos de liderazgo femenino en una sociedad que les exige control de todo, pero rara vez les concede libertad.

Todas son madres solteras. Todas cargan con decisiones que afectan a otros antes que a sí mismas. Y en la cuarta temporada, ese peso se vuelve más visible.

“En el corazón de Bridgerton vemos a Violet como madre soltera, a la reina como madre soltera, a Lady Danbury como madre soltera, a Featherington también como madre soltera”, dice en entrevista Adjoa Andoh, intérprete de Lady Agatha Danbury.

“Al final, todo gira en torno a estas mujeres y a cómo sacan adelante a sus hijos dentro de una sociedad que les exige muchísimo”, agrega la actriz británica.

La serie se centra en la familia Bridgerton, en la alta sociedad londinense durante la Regencia y que está enfocada en la búsqueda del amor y el matrimonio de sus ocho hijos, todo narrado con la voz de Lady Whistledown, quien expone secretos a través de sus gacetas.

Daniel Francis, quien interpreta a Marcus Anderson, el personaje que abre una nueva posibilidad emocional para Violet, observa en esa fragilidad una de las claves más humanas de la serie:

“La vulnerabilidad siempre es algo muy crudo de explorar, pero más que difícil, yo lo sentí como un privilegio. Al final, esas escenas suelen ser las más interesantes, cuando los personajes se muestran frágiles”, señala el actor británico.

El poder no exenta del dolor

La reina Charlotte y Lady Danbury representan dos maneras distintas de ejercer el poder, pero ambas enfrentan la misma paradoja: ocupar los lugares más altos de la jerarquía social no las protege del dolor ni de la soledad.

Queen Charlotte y Lady Agatha Danbury. Foto: Netflix

En la próxima entrega, la serie vuelve sobre esa contradicción y la sintetiza en una imagen constante: la de una vida rodeada de privilegios que, aun así, funciona como una jaula.

“En la cuarta temporada vemos que todo ese poder no las protege de su lado vulnerable. Cuando Charlotte escucha hablar de estar en una jaula dorada, eso resuena profundamente: es oro, sí, pero sigue siendo una jaula”, menciona Golda Rosheuvel, quien interpreta a Queen Charlotte.

El poder para Charlotte y Danbury fue una imposición. Su autoridad, explica Andoh, no nace del privilegio, sino de la resistencia.

“Ambas fueron lanzadas al fuego sin haberlo elegido. Entonces, ¿qué haces con eso? O te vuelves sumisa, o como hacen estos personajes, te levantas, haces que funcione para ti, tomas control del relato y te apoyas en tu mejor amiga para cambiar la sociedad”, dice Adjoa Andoh.

El fenómeno

Basada en las novelas de Julia Quinn y estrenada en 2020, estrenará su cuarta temporada en Netflix en dos partes: la 1 este 29 de enero y la 2 el 26 de febrero.

Creada por Shonda Rhimes, la historia se convirtió rápidamente en un fenómeno global.

El universo se ha expandido desde Daphne y Simon, pasando por Anthony y Kate, hasta Colin y Penélope, además de la precuela Queen Charlotte.

Golda Rosheuvel reconoce que para el elenco fue un proceso comprender la dimensión real del fenómeno que protagonizan:

“Nos tomó casi dos años poder estar físicamente con los fans y entender realmente el fenómeno que habíamos creado.

“Fue muy extraño, pero también fascinante. Y ahora, con el mundo más abierto, estar cara a cara con el público ha sido maravilloso. Hay tanto amor por la serie… es un privilegio estar en el centro de todo eso”, expresa a EL UNIVERSAL.

Los actores coinciden en que el verdadero éxito de la serie no se mide en premios ni cifras, sino en la conexión emocional que ha construido con su audiencia.

“Seguimos contando historias como comunidad. El público es la verdad”, asegura Andoh.