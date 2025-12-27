Netflix lanza trailer oficial de la cuarta temporada de Bridgerton: ¿cuándo se estrena la serie?

Los fans del romance y las historias de época están de suerte, pues Netflix publicó el tráiler oficial de la cuarta temporada de Bridgerton.

La exitosa serie producida por Shondaland, fue lanzada por primera vez en el 2020 y no solo se volvió famosa por sus personajes y su narrativa, sino por mezclar de manera emocionante la estética de la época de la Regencia en Inglaterra con tendencias de moda y belleza, así como música y soundtracks actuales.

A lo largo de las temporadas pasadas se han seguido las historias de amor y matrimonio de Daphne, Anthony y Colin Bridgerton, lo que significa que en esta temporada veremos brillar al segundo hermano mayor de la familia: Benedict Bridgerton.

Colin y Benedict Bridgerton. Fuente: Instagram @bridgertonnetflix

¿Cuándo se estrena la temporada 4 de Bridgerton?

Luego de lo que pareció una espera muy larga, pues la última entrega de la serie fue lanzada en la primavera de 2024, la cuarta temporada de Bridgerton llega a inicios de 2026.

El tráiler oficial reveló que la nueva temporada constará de 8 episodios en total y llegará a la pantalla chica en dos partes. El Volumen 1 se estrenará el próximo 29 de enero, mientras que el Volumen 2, con los cuatro capítulos restantes, se estrenará el 26 de febrero.

Sophie y Benedict en el baile de máscaras en el que se conocen. Foto: Variety

La nueva entrega se centrará en Benedict Bridgerton, interpretado por Luke Thompson, el creativo y bohemio segundo hijo de la familia, quien por las por las presiones de su madre, finalmente tendrá que enfrentarse al matrimonio .

Luego de un baile de máscaras, Benedict quedará fascinado con una joven en un vestido plateado, quien en realidad es trabajadora en una de las casas de la alta clase. Su amor "imposible" explorará las restricciones y los estigmas impuestos por la sociedad.

