Stranger Things: ¿cuántos capítulos son del volumen 2 de la última temporada y cuánto dura cada uno?

La quinta y última temporada de Stranger Things es de lo que todo el mundo de los espectáculos está hablando, pues este 25 de diciembre se estrena el Volumen 2.

La aclamada serie de Netflix sobre Hawkins y los misterios derivados del "Upside Down" llega a su fin luego de 9 años desde su lanzamiento. Esta temporada ha dejado a fans alrededor del mundo al filo de sus asientos, esperando con ansias saber qué pasa con los queridos personajes que durante casi una década, conquistaron sus corazones.

Los nuevos episodios de Stranger Things 5 llegarán a la pantalla chica a las 7:00 PM de este jueves (hora del centro de México), anunciando el principio de lo que ya se prevé será un gran final de temporada y a la producción en general.

La famosa serie de ciencia ficción de Netflix llega a su fin con esta temporada. Foto: X

¿Cuántos capítulos tiene el volumen 2 de Stranger Things 5 y cuánto dura cada uno?

La quinta temporada de Stranger Things fue dividida en tres estrenos diferentes: el volumen 1, el volumen 2 y un capítulo final.

El volumen 1, que se estrenó el pasado 26 de noviembre, constó de 4 capítulos; esto significa que el volumen 2, que se estrena hoy, 25 de diciembre, consta de 3 episodios más, pues el gran final de temporada se estrenará por a parte.

A través de su cuenta oficial en Instagram y con el propósito de hacer un teaser para los fans, Ross Duffer, cocreador de la icónica serie de Netflix, reveló los nombres y la duración de cada capítulo del volumen 2 de Stranger Things 5:

Episodio 5 : " Shock Jock ", con duración de 1 hora y 8 minutos.

: " ", con duración de 1 hora y 8 minutos. Episodio 6 : " Escape from Camazotz ", con duración de 1 hora y 15 minutos.

: " ", con duración de 1 hora y 15 minutos. Episodio 7: "The Bridge", con duración de 1 hora y 6 minutos.

Fans y seguidores de la producción han reaccionado con emoción y miedo al anuncio del cocreador de la serie, pues temen la muerte de uno de sus personajes favoritos; sin embargo, desean saber qué pasará con Hawkins, con el aterrador plan de Vecna y qué harán los protagonistas si tienen el tiempo limitado.

Tras este estreno, tendremos que esperar algunos días para saber si el mundo colapsó a manos de Vecna, pues el capítulo final de Stranger Things 5 se estrenará el próximo miércoles 31 de diciembre.

