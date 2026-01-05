La noche de los Critics Choice Awards 2026, con la que arrancó la temporada de premios, comenzó envuelta en ruido, y no precisamente cinematográfico.

Afuera del Barker Hangar, el mundo discutía la captura de Nicolás Maduro y las declaraciones de Donald Trump desde Mar-a-Lago sobre “gobernar” Venezuela, mientras otros conflictos, de Gaza a África, seguían activos... sin que nada de ello tuviera eco en la gala.

La 31 edición de los Critics Choice Awards, celebrada anoche en Santa Mónica, optó por premiar cine y romper con la tradición de pronunciar discursos políticos que había marcado las galas recientes, dejando casi fuera de escena a Trump.

Jacob Elordi, Timothée Chalamet, Emma Corrin y Jimmy Kimmel. Fotos: AP

La excepción fue Jimmy Kimmel, ganador a Mejor programa de entrevistas por Jimmy Kimmel Live.

Fiel a su estilo, ironizó: “El premio de la paz de la FIFA hubiera sido mejor”, en referencia al galardón recibido por el presidente de EU.

“No debemos dar por sentada la libertad de expresión en este país… y quiero agradecerle a Donald Trump: sin él nos habríamos ido con las manos vacías. Gracias por todas las cosas ridículas que hace”, añadió el presentador con su premio.

Si bien se esperaba que hubiera pronunciamientos por el actuar del gobierno del presidente republicano, la de Kimmel fue la única referencia política de la velada.

Dividen premios

One Battle After Another, el regreso de Paul Thomas Anderson, se llevó Mejor Película, Dirección y Guion adaptado.

Filmada en VistaVision de 35 mm y con Leonardo DiCaprio al frente, la cinta, una relectura contemporánea del universo de Vineland, le ganó a cintas como Wicked For God, Sinners o Hamnet.

Frankenstein de Guillermo del Toro dominó los rubros artísticos: Diseño de producción, Vestuario y Maquillaje/peinado, además del de Actor de reparto para Jacob Elordi. Emocionado, el australiano no dudó en darle las gracias nuevamente al cineasta tapatio, quien no estuvo presente en la gala.

“Gracias, Guillermo del Toro. Te quiero. Todos te queremos. Cumpliste mis sueños cuando tenía 11 años”, dijo Elordi en su discurso.

La presencia mexicana se dio con la aparición del actor Diego Luna, quien optó por presentar en español la categoría a Mejor actriz en una serie de comedia.

El Charolastra recordó que “la comedia es nuestra herramienta más eficaz para la crítica y la reflexión”. Luego, anunció a la ganadora en su idioma, Jean Smart por Hacks, un gesto que fue celebrado en redes sociales.

Sinners acumuló cuatro premios (Guion original, Música, casting/ensamble e intérprete joven), siendo la más premiada de la noche.

Por otro lado, F1, la película protagonizada por Brad Pitt y Javier Bardem, ganó edición y sonido. Y KPop Demon Hunters se coronó como Película animada y Canción original (“Golden”), con un discurso que habló de identidad, cultura y esperanza. El filme animado sigue siendo la cinta más vista en Netflix desde su estreno.

Domina el drama médico

En televisión, The Pitt dominó drama con tres estatuillas: Mejor serie dramática, Actor y Actriz de reparto en su categoría. The Studio hizo lo propio en la comedia: Mejor serie de comedia, Actor y Actor de reparto en su ramo.

En el terreno de las miniseries, Adolescence se consolidó como uno de los fenómenos narrativos del año. La historia se llevó cuatro galardones, incluido Miniserie.

Stephen Graham ganó como Mejor Actor en una miniserie, mientras que Owen Cooper y Erin Doherty dominaron los apartados de Reparto masculino y femenino.

“Si tienen chicos en casa, díganles que los aman”, dijo Stephen Graham al recibir su premio.

Hubo también un momento solemne cuando Chelsea Handler rindió homenaje a Rob Reiner y a Michele Singer Reiner, recordando su legado con películas como Stand by Me, The Princess Bride y When Harry Met Sally

Chelsea Handler, anfitriona de la gala, rememoró a Reiner y a su esposa, Michel e Singer Reiner, quienes fueron encontrados sin vida el pasado 14 de diciembre.

Los Critics Choice Awards 2026 fueron elegidos por más de 600 periodistas y críticos que integran la su asociación.