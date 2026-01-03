La cuenta regresiva para la temporada de premios en cine y tv, ha llegado a cero. Y este domingo se sabrá a los primeros ganadores del 2026, cuando se realice la 31 entrega de los Critics Choice Awards, considerados los más importantes del universo de la crítica.

La premiación es organizada por la Critics Choice Association (CCA), la cual representa a más de 500 críticos de cine y televisión de EU y Canadá, por lo que es un pulso importante para la industria hollywoodense e independiente.

Antes de que inicie, aquí te decimos lo que debes saber de la ceremonia que se realizará en el Baker Hangar de Santa Mónica, California, abriendo así una etapa de reconocimiento que concluirá en marzo con el Oscar.

¿Dónde ver los Critics Choice Awards?

Podrá ser seguida a partir de las 18:00 horas en TNT y HBO Max, arrancando primero con la alfombra roja y después con la ceremonia, La premiación será conducida por la también escritora Chelsea Handler, autora de “Chelsea Chelsea Bang Bang”, libro que alcanzó el número 1 en la lista de libros más vendidos de no ficción del New York Times en 2010.

¿Quiénes son los nominados en los Critics Choice Awards?

Durante la velada se premiarán 23 categorías en cine y 21 en televisión. La cinta “Pecadores”, sobre vampiros, encabeza la lista de nominaciones con 17, seguida por “Una batalla tras otra”, de Leonardo DiCaprio con 14 y “Frankenstein” con 11. En el rubro de tv la serie “Adolescencia”, acerca de un joven asesino, lleva la manos con seis, seguirá por “Nobody wants this” con cinco y “Severance” y The Pitt” con cuatro.

Los mexicanos compitiendo en los Critics Choice Awards

En esta ocasión hay cuatro representantes nacionales que buscarán llevarse algo a casa. Guillermo del Toro, que con “Frankenstein” se encuentra en las categorías de Película, Dirección y Guion Adaptado; así como Diego Luna, protagonista de “Andor”, nominada a Mejor Serie Drama y él como Mejor Actor de Serie Drama. También desfilara Eugenio Derbez, porque “Acapulco”, de la que es productor y actor, está en la categoría de Serie en Lengua Extranjera, donde ya ha estado en 2022 y 2025, al igual que José Antonio García en la categoría de sonido por “Una batalla tras otra”.

Por partida doble

Como siempre hay categorías en las que hay dos nominados por una misma producción. Y en este año hay tres casos en donde una película o serie tiene doble oportunidad de ganar. En esta ocasión, en el área de cine, son Elle Fanning e Inga Ibsdotter Lilleaas por “Valor sentimental” y Benicio del Toro y Sean Penn, gracias a “Una batalla tras otra”. En tv las nominaciones recayeron en Nicole Beharie y Greta Lee por su labor en “The morning show”.

Los latinos

El brasileño Wagner Moura compite en la categoría de Mejor Actor por la cinta “El agente secreto”, la cual también fue consierada en Película en Lengua Extranjera. El carioca se medirá, entre otros, a Michael B. Jordan con “Pecadores”, Ethan Hawke, con “Blue moon” y Leonardo DiCaprio vía “Una batalla tras otra”.

En Actor de Reparto figura el puertorriqueño Benicio del Toro por “Una batalla tras otra” y en fotografía el chileno Claudio Miranda por su trabajo en “F1”.

Los tiempos cambian

Si el año pasado “Wicked” partía como una de las favoritas, ahora poco se le toma en cuenta. Es cierto que está en Mejor Película, pero ahora no está en Actriz y sólo en Reparto con Ariana Grande. Y si antes era de las seguras en la categoría de Diseño de Arte, el cual terminó ganando, ahora debe enfrentrase a “Frankenstein” y “Pecadores”

¿Cuál podría ser la película ganadora en los Critics Choice Awards 2026?

Hay quien dice que la única cinta segura de triunfar en su categoría es el fenómeno de “K Pop Demon Hunters”, por todo lo que generó a su alrededor entre público y a nivel comercial. Además también tiene nominación en canción con “Golden”. Pero hay quien comenta que los críticos se inclinarán por “Zootopía 2”, dejando sin oportunidad a otras como “Elio” y “Arco".

