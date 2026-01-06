Más Información

"" regresa con una que promete cambiar para siempre el equilibrio de poder dentro de su universo. Nuevos personajes, viejas heridas familiares y un juego donde sobrevivir ya no es suficiente: ahora hay que competir, decidir y sacrificar. Así se perfila uno de los regresos más esperados del anime.

La temporada 3 adapta el arco conocido como el (Culling Game), uno de los tramos más densos y ambiciosos del manga de Gege Akutami. Aquí, la historia se expande: aparecen nuevos hechiceros, se redefinen alianzas y el mundo del jujutsu deja claro que nadie está a salvo, ni siquiera quienes parecían intocables.

En el universo de "Jujutsu Kaisen", las emociones negativas generan maldiciones, y solo quienes dominan la energía maldita pueden combatirlas. Pero ese poder no surge de la nada: se hereda, se entrena y, sobre todo, se disputa dentro de grandes linajes.

Lee también:

Los tres clanes principales:, y marcan el rumbo del conflicto.

El clan Gojo se sostiene en la figura de Satoru Gojo y sus legendarios Seis Ojos; el clan Kamo carga con el peso de un pasado oscuro ligado a la Manipulación de Sangre; y el clan Zen’in, el más rígido y violento en sus reglas, se convierte en el verdadero epicentro dramático de esta temporada.

Desde la primera temporada, las hermanas Maki y Mai Zen’in encarnan la crueldad del sistema del clan Zen’in. Maki, nacida sin energía maldita, fue rechazada y obligada a romper con su apellido para sobrevivir. Mai, en cambio, se quedó dentro del clan, cargando resentimiento, presión y una relación rota con su hermana gemela.

Lee también:

Naoya Zen’in y la lucha por el poder

La muerte de Naobito Zen’in tras el incidente de Shibuya abre una guerra interna. Su testamento nombra como heredero a Megumi Fushiguro y, como alternativa, a Naoya Zen’in, un hechicero de alto rango, agresivo y convencido de que el poder debe imponerse sin concesiones.

Naoya hace su debut formal en esta etapa de la historia, mostrando la Técnica de Proyección y enfrentándose directamente con personajes como Yuji Itadori y Choso. Su llegada no solo añade un nuevo antagonista, sino que expone la cara más misógina y despiadada del clan Zen’in.

Fecha de estreno y dónde ver la temporada 3

La tercera temporada de "Jujutsu Kaisen" se estrena el 8 de enero de 2026 como parte de la temporada de invierno. El lanzamiento será simultáneo para América, Europa y otras regiones a través de Crunchyroll, con subtítulos desde el primer día.

Este estreno forma parte de una alineación fuerte de anime para invierno, junto a títulos como "Frieren: Más allá del viaje" y nuevas entregas de "Re:Zero" y "Mushoku Tensei".

