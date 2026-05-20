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El grupo infantil de danza ugandés Ghetto Kids bailará junto a la cantante colombiana en el espectáculo de medio tiempo de la final del para interpretar la canción oficial del torneo, "Dai Dai", después de que la artista invitara a bailarines de todo el mundo a enviar sus coreografías para participar en el show.

"Voy a necesitar bailarines para el espectáculo de medio tiempo de la final. Quiero que sea especial para todos e inolvidable. Por eso he decidido invitar a tantos como pueda. Ya invité a los Ghetto Kids, pero quiero ver todas sus creaciones y videos porque los voy a estar viendo", expresó este martes la artista en un vídeo.

Como respuesta, Ghetto Kids, un reconocido grupo de danza infantil de Uganda, publicó un video en el que una decena de niños aparecen bailando con camisetas coloridas y una gran bandera colombiana, celebrando su elección por parte de la barranquillera mientras cantan el tema del mundial.

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La iniciativa de los Ghetto Kids, originarios del barrio de Katwe en Kampala (Uganda), fue creada en 2014 por David Kavuma como un proyecto social que utiliza la música y el baile para ofrecer oportunidades a niños de educación primaria en situación de vulnerabilidad.

El grupo alcanzó fama internacional tras participar en el video de 'Sitya Loss' del cantante ugandés Eddy Kenzo y en programas como 'Britain’s Got Talent'.

@ghettokids_tfug256 POV; Celebrations Immediately after the Queen @Shakira invited us to Perform along with her at the @FIFA World Cup Halftime Show! - The whole community joined us today!🔥🕺 Watch! #inspireghettokids #ghettokids #worldcup #shakira #makinglifebetterthroughdance ♬ Dai Dai - Shakira & Burna Boy

Shakira será una de las artistas principales del primer espectáculo de medio tiempo de la historia del torneo junto a Madonna y el grupo surcoreano BTS, modalidad de concierto que hasta ahora estaba reservado para la Super Bowl que en la edición de este año protagonizó el puertorriqueño Bad Bunny.

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En una entrevista reciente, la cantante, que ha participado en cuatro ediciones de la Copa del Mundo, aseguró que este será su "mundial más especial", no solo por su trayectoria ligada al fútbol, sino también por el componente social del evento.

"Esta edición planea dejar un legado importante para todos aquellos niños que no tienen visibilidad", afirmó.

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