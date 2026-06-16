El actor Sergio Basáñez está de luto por la muerte de su madre María de los Ángeles Rodríguez, el protagonista de telenovelas de 56 años despidió a su mamá en redes, donde ha recibido palabras de amor y de consuelo de sus colegas y fans.

Basáñez, quien era muy cercano a su madre, se había ido a vivir con ella a Mérida desde que su salud comenzó a deteriorarse, a través de un mensaje compartió todo lo que mamá, a quien llama amor de su vida, le dejó.

"No me dejaste riquezas, mamá, pero me dejaste algo más grande: un legado que no se toca, pero que sostiene la vida. Heredé tu manera de no rendirte, tu fuerza en silencio tu ternura detrás del carácter fuerte y esa valentía que nunca pidió aplausos. Tu herencia fue tu ejemplo y tu amor sin condiciones, la riqueza más grande que llevaré siempre conmigo", se lee.

El protagonista de telenovelas como "Cuando seas mía", "Amor en custodia" y "Catalina y Sebastián" agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y de su amigo Charly López, quien habló de manera muy amorosa de la madre del actor.

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"A Sergio mi hermano de vida, le queda la certeza de haber tenido una madre y amiga ejemplar: una guía que caminó a su lado, alentándolo con paciencia, amor y una fe inquebrantable. Y a todos nosotros, tus amigos y seres queridos, nos quedarán tus gestos simples pero infinitos: una sonrisa que iluminaba el día gris, un abrazo que sabía sostener, una conversación que consolaría incluso las noches más largas".

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Sergio Basáñez junto a su madre María de los Ángeles Rodríguez.

Sergio respondió al mensaje de Charly y se dijo complacido porque ahora ya tiene a un ángel en el cielo.

"Amigo que lindas palabras gracias mil por compartir y por querer a mi madre hermosa , ya tenemos un ángel en el cielo que nos cuidará por siempre hasta el día que la volvamos a ver te quiero hermano".

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