Luego de que la revista TVNotas publicara que Andrés Tovar reclamó 150 millones de pesos a Imagen Televisión en medio de una disputa legal y que fue vinculado a proceso por su presunta participación en un fraude, el productor negó haber solicitado esa cantidad y sostuvo que en su demanda nunca fijó un monto específico.

"Yo no pedí un monto. En la demanda pedí que si un juez determinaba que tenía razón, determinara mediante un perito el monto a pagarme", señaló a EL UNIVERSAL.

El esposo de Maite Perroni también acusó a la revista de difundir información falsa sobre el proceso legal que mantiene con la televisora.

"La revista miente para perjudicarme nuevamente, siempre actúa con dolo", afirmó.

De acuerdo con Tovar, el origen del conflicto se remonta a 2024, cuando decidió acudir a la vía civil después de no lograr un acuerdo con Imagen Televisión.

"Hoy enfrento una disputa legal contra Imagen Televisión, empresa en la que creé, desarrollé y produje más de 6 mil 300 horas de programas de televisión. Durante dos años intenté arreglar las cosas mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Al no encontrar una solución, en 2024 decidí demandarlos por la vía civil para defender mis derechos", explicó en un video difundido en sus redes sociales.

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Según su versión, 14 meses después de presentar esa demanda recibió una denuncia penal por presunta falsedad de declaraciones y fraude procesal, procedimiento que derivó en la reciente vinculación a proceso.

Andrés Tovar y su vinculación a proceso

El productor también se pronunció sobre la resolución judicial y aclaró que, a su juicio, la vinculación a proceso no representa una determinación sobre su responsabilidad en el caso.

"Quiero aclarar que una vinculación a proceso no es una sentencia, no significa culpabilidad y no representa una determinación definitiva de los hechos. Es únicamente un proceso legal que permite que continúe la investigación para que ambas partes presenten argumentos y pruebas ante las autoridades correspondientes", afirmó.

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Mensaje de Andrés Tovar en febrero del 2026.

Además, retomó en sus redes sociales una publicación realizada en febrero pasado en la que se cuestionan presuntas prácticas de presión dentro de procesos judiciales, como denuncias por falsedad de declaraciones, restricciones de acceso a carpetas de investigación y órdenes de aprehensión utilizadas para forzar el desistimiento de demandas.

"Defender tu trabajo y tus ideas no puede convertirse en un crimen. Hoy soy yo; mañana puede ser cualquiera que decida defender sus derechos", expresó.

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