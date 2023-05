Sebastián, hijo de Alfredo Adame, enciende las alarmas tras publicar fotos de su rostro fuertemente golpeado

El hijo del actor Alfredo Adame, Sebastián, encendió las alarmas entre sus seguidores después de que publicara unas fotografías en la cama de un hospital con el rostro brutalmente golpeado.

Pese a que algunos de los internautas creyeron que se trataba de un posteo reciente y demostraron su preocupación por el joven, este tuvo que salir a aclarar la situación debido a que generó confusión.

Fue a través de Twitter que se difundieron las instantáneas en donde se ve al hijo del famoso con la cara hinchada: llena de sangre, además de algunos moretones y una venda en la cabeza. Asimismo, compartió un peculiar mensaje: “Yo no sobreviví a esto para que alguien me dijera que debí ocultar quien soy y que debo sentirme mal por ser gay”, se lee.

Foto: Twitter oficial.

La situación provocó que sus fans le enviaran mensajes de apoyo y admiración al verlo gravemente herido, sin embargo, Sebastián contó que el fuerte episodio sucedió en el 2017.

“Oigan por cierto esto no es de ahora porque creo que pensaron que me acaba de pasar, esto es de un accidente de 2017, pero gracias a eso fue que me dio la confianza de salir abiertamente gay con mi familia. Como se acerca el mes del pride lo quise compartir”, especificó.

Foto: Vía Twitter.

Cabe mencionar que el joven se ha visto en medio de la polémica por las fuertes declaraciones que ha hecho su padre contra la comunidad LGBTIQ+, pues si bien Alfredo ha formado parte de la Marcha del Orgullo e incluso participó en la rueda de prensa organizada por el Comité Gay Pride en marzo pasado, recientemente tildó loca y “mariquita” al actor Polo Morín.

“Me sale este estu… Polo Morín (diciendo) que yo no lo represento. No, yo no represento maricas, locas, desmecatadas como él: porque para mí él no es de la comunidad LGBTIQ+”, dijo para Chismorreo TV.

Por su parte, Sebastián también reveló meses atrás que no ha tenido apoyo por parte del actor respecto a sus preferencias sexuales.

“Es muy frustrante. Él me prohibía decir (que era homosexual), a menos de que fuera para sus entrevistas en contra del cazafantasmas (Carlos Trejo), o porque a él lo atacaban de que yo era gay”, escribió en su tuiter.

