Tras apodar a Luis Miguel "Rey cucaracho", recomiendan a Aracely Arámbula contactar a Bizarrap

Pese a que el regreso de Luis Miguel a los escenarios ha demostrado que el público no olvida y que, pese a su ausencia, sigue siendo uno de los cantantes favoritos de México, la población también refrenda todo su apoyo y solidaridad a Aracely Arámbula, expareja del intérprete pues, desde que se separaron, se convirtió en una figura paterna ausente para Daniel y Miguel, ya que de acuerdo con lo que la actriz ha relatado, el "Sol" tampoco responde a la responsabilidad económica que tiene, por lo que después de que lo llamara "Rey cucharacho", dicho apodo ya se viralizó en redes sociales.

Si el nombre de Luis Miguel se hizo tendencia desde la mañana de ayer, a pocos minutos que la preventa VIP para los boletos del "Luis Miguel Tour 2023" comenzara, Aracely Arámbula no podría quedarse atrás y, en un mismo día, se volvió viral, debido a las declaraciones más recientes que hizo en alusión al padre de sus hijos y quien fuera su pareja sentimental del 2005 al 2009, pues la actriz mexicana se refirió a Luismi como "el Rey cucaracho", denominación que dejó bocaaquiertos a todas y todos los que han visto el video que, por supuesto, ya es tendencia.

Estas declaraciones tuvieron lugar apenas este fin de semana, cuando Arámbula y su gran amiga, la también actriz Michelle Vieth, estuvieron como invitadas en una de las conferencias del especialista en relaciones humanas Jorge Lozano, titulada "Estado civil: Ingobernable", por lo que, en algún punto del evento, este se acerco a las famosas y, especialmente, a "la Chule", para pedirles que compartieran con la asistencia parte de su experiencia, en búsqueda de argumentar el punto de que se puede salir adelante sin una pareja, sobre todo, si esta tiene comportamientos negativos.

Lee también: Milán y Sasha, hijos de Shakira, cantan junto a su madre en su más reciente sencillo

El conferencista, de hecho, fue el primero que usó la expresión de "Cucaracho" para hacer referencia a las personas que maltratan a su pareja: "-Queridas, de un cucaracho, de un mal amor, se puede salir uno ingobernable ¿sí o no?", cuestionó a Vieth y a Arámbula.

¡LA AMÉ!!! … ¡ESO FREGONA @aracelyarambula!!!💪🏽

😆😆😆😆😆😆😆😆😆



(Tomar en cuenta que me encanta “El Rey Cucaracho”, pero como mujer, mi solidaridad está con ella full).#EstadoCivilIngobernable pic.twitter.com/MtK2MI3fwU — Alicia Agredo (@aliciagredo) May 16, 2023

A lo que Aracely contestó automáticamente y con firmeza, pese a que la mayoría de ocasiones se muestra hermética cuando de hablar de Luis Miguel se trata y hasta logró el muy referido "verso sin esfuerzo" al expresar: "-Claro, o sea, mamacitas, si yo salí del ´Rey cucaracho´, ustedes pueden salir de cualquier muchacho. Estado civil: Ingobernable y arriba Chihuahua", dijo.

Mientras la actriz hacía esta declaración, se puede apreciar la euforia que causó entre las y los presentes pues recibió cientos de aplausos y gritos, pues se sabía a qué expareja se refería ya que, desde que su relación con el "Sol" se disolvió hace 14 años, supuestamente porque el cantante no aceptó que "la Chule" siguiera con proyectos laborales y no permaneciera de tiempo completo en casa y al cuidado de sus hijos, Luismi no se ha hecho cargo de la manutención de Daniel y Miguel.

Lee también: Gloria Trevi explota en pleno concierto, cansada de que le recuerden lo que pasó con Sergio Andrade

Y aunque, es bien sabido que, Luis Miguel es uno de los intérpretes consentidos de México, hay muchas personas que han tomado partido por Aracely, a tal grado que esta mañana, la frase "Rey cucaracho" se convirtió en tendencia en Twitter, pues son muchas las y los usuarios que ya evocan a esa denominación para referirse a un amor mal logrado o fallido, el cual las y los decepcionó.

También hay otras personas, que ya se refieren a "la Chule" como su "mentora", que han recomendado a la actriz que se ponga en contacto con Bizarrap, el productor y DJ que trabajó con Shakira para lanzar la canción "Session 53", para que ahora sea ella quien facture con su historia, pues mucho se ha dicho que la famosa se encuentra muy molesta de que el papá de sus hijos procure a las hijas de Paloma Cuevas, su nueva pareja, como nunca lo ha hecho con sus propios hijos.

Tras apodar a Luis Miguel "Rey cucaracho", recomiendan a Aracely Arámbula contactar a Bizarrap

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, y muchas opciones más

melc