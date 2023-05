Milán y Sasha, hijos de Shakira, canta junto a su madre en su más reciente sencillo

Shakira no deja de sorprendernos pues, cada que lanza un nuevo sencillo, causa conmoción con el contenido de sus letras las que, últimamente, habían sido dedicadas a su expareja Gerard Piqué y la traición que vivió a su lado, sin embargo, con el estreno de "Acróstico", su más reciente canción, la cantante colombiana se olvidó de mencionar al futbolista, pues en ella habla del amor incondicional que la une a sus hijos, Milán y Sasha que, además, tienen una colaboración muy especial en el tema, pues cantan en algunas estrofas, demostrando que heredaron el don de su mamá.

Hace tres días, la cantante colombiana lanzó "Acróstico", el tema que le sigue a la trilogía dedicada a Piqué, en la que con "Te felicito", "Monotonía" y "Session 53" vació todo el dolor que atravesó tras su separación del que fuera su pareja por más de 10 años, por lo que, si bien, fue aplaudida por la mayoría, también fue criticada por otras personas que sugirieron que la compositora ya estaba abusando de su pena, al exponer tan explícitamente los detalles de su vida amorosa y familiar.

Sin embargo, pareciera que con el estreno de su nuevo sencillo, Shak se encuentra un estado emocional de mucha más serenidad y resignación, ya que, pese a que durante la canción, también hace referencia al dolor que ha vivido en el último año, pues cabe recordar que fue en mayo de 2022 cuando la artista colombiana y el exdelantero del Barcelona dieron a conocer su separación, cada estrofa de la canción es dedicada a sus hijos y al amor que los une, el que destaca que es más fuerte que cualquier otra tempestad.

"Nunca dudes que aquí voy a estar, háblame que te voy a escuchar y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicida y estar contigo, la sonrisa tuya es mi debilidad (...) Se nos rompió sólo un plato, no toda la vajilla y aunque no sé poner la otra mejilla, aprender a perdonar es de sabios, que sólo te salga amor de esos labios", son algunas de las estrofas de "Acróstico" que, a tres días de su lanzamiento, ya cuenta con millones de reproducciones.

Pero es que lo más entrañable de este tema es la colaboración de Milán y Shasa, quienes también cantan un pequeño fragmento de la canción que enuncia: "Quererte sirve de anestesia al dolor, hace que me sienta mejor, para lo que necesites, estoy viniste a completar lo que soy".

La participación de los hijos de Shakira han enternecido a toda y a todo aquel que ha escuchado la nueva canción de la colombiana, no sólo por la ternura con que interpretan el tema, sino porque demuestran que a su corda edad tienen una capacidad vocal privilegiada.

Los pequeños además aparecen en el videoclip de "Acróstico" que se estrenó apenas hace unas horas, en el que aparecen sentados frente un piano, sentados a lado de su madre, quienes los ve sonriendo mientras cantan. La historia que cuenta el video tiene relación a la mudanza que los Piqué Mebarak realizaron hace unas semanas, cuando abandonaron España para establecerse en Miami.

Hasta el momento, el video ya cuenta con más de 300 mil me gusta en YouTube.

