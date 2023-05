Tabata Jalil enseña el minivestido negro con lazo ideal para los días de calor

Tábata Jalil conductoras y reporteras de televisión más queridas de nuestro páis. Jalil se hizo conocida gracias a sus participaciones en programas como “El Empujón” y “Venga la Alegría” en la Televisión Azteca.

Recientemente, Tábata Jalil usó su cuenta de Instagram con un look ideal para lucir en primavera. La conductora posó desde uno de los balcones de Televisión Azteca y mostró su look.

Luciendo un vestido negro, con un cinturón rojo, y zapatos también rojos, Tábata Jalil dio cátedra de estilo. “Me quedo con quien me hace espacio en su #vida, con la gente real y auténtica”, escribió la conductora en su posteo de Instagram, el cual ya pasa los 13 mil likes (al momento de hacer este artículo).

Tábata Jalil. Fuente: Instagram @tabatajaliloficial

“Hermosa”, “Amé el look”, “Que linda sonrisa”, “Siempre tan sonriente y simpática”, son solo algunos de los cientos de comentarios que recibió Jalil en su posteo de Instagram.

¿Qué accidente sufrió Jalil?

La semana pasada, la conductora Tábata Jalil sufrió una quemadura en un juego infantil. El programa “Venga La Alegría” quiso celebrar el famoso Día del Niño y llevaron al estudio diversos juegos infantiles para festejar.

Según Jalil, cuando se deslizó por una resbaladilla del inflable elaborado con lona no quitó una cuerda que usualmente tienen este tipo de inflables y se raspó su espalda. La conductora tuvo que pedir asistencia de los paramédicos, pero por suerte ahora se encuentra bien.

Tábata Jalil. Fuente: Instagram @tabatajaliloficial

“Mis salvadores porque hubo un ligero accidente en el inflable... sólo me raspé y me quemé la espalda. Gracias chicos, ya hasta me pusieron pomadita”, fueron las palabras de Tábata.