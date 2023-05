Desde las escaleras, Tábata Jalil modeló el minishort más en tendencia de la temporada

Tábata Jalil es una de las presentadoras y reporteras de televisión más queridas de nuestro páis. Jalil se hizo conocida gracias a sus participaciones en programas como “El Empujón” y “Venga la Alegría” en la Televisión Azteca.

Recientemente, Tábata Jalil usó su cuenta de Instagram con un look ideal para lucir en primavera. La conductora optó por un short/minifalda, también conocido como falda pantalón en color blanco.

Tábata Jalil. Fuente: Instagram @tabatajaliloficial

Además, la conductora también lució un top, también llamado ombliguera, en color blanco. Ambas prendas fueron combinadas con una chaqueta de mezclilla o denim.

En cuando a los accesorios, Tábata Jalil optó por un reloj, anteojos de sol, y unos zapatos de tacón estilo botineta con cordones. “Si hay paz en mi interior…habrá luz en mi camino”, escribió Jalil para acompañar su posteo de Instagram.

Dicho posteo ya cosecha más de 17 mil likes, y cientos de comentarios. “Siempre sabrosa”, “Tú transmites puras cosas buenas siempre Tabatita”, “Bellísima”, “Siempre positiva, que mujer!!”, entre muchos otros comentarios recibió Jalil.

Tábata Jalil. Fuente: Instagram @tabatajaliloficial

¿Cómo se encuentra de salud Tábata Jalil?

La semana pasada, la conductora Tábata Jalil sufrió una quemadura en un juego infantil. El programa “Venga La Alegría” quiso celebrar el famoso Día del Niño y llevaron al estudio diversos juegos infantiles para festejar.

Según Jalil, cuando se deslizó por una resbaladilla del inflable elaborado con lona no quitó una cuerda que usualmente tienen este tipo de inflables y se raspó su espalda. La conductora tuvo que pedir asistencia de los paramédicos, pero por suerte ahora se encuentra bien.

“Mis salvadores porque hubo un ligero accidente en el inflable... sólo me raspé y me quemé la espalda. Gracias chicos, ya hasta me pusieron pomadita”, fueron las palabras de Tábata.