Caifanes convirtió su último concierto en un espacio de protesta, luego de que su vocalista, Saúl Hernández, respondiera públicamente a las declaraciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo sobre la conquista española.

La polémica comenzó luego de la visita que Ayuso hizo a nuestro país y en la que no solo defendió el “mestizaje” sino que nombró a Hernán Cortés como un símbolo de unión entre España y México.

Las declaraciones provocaron críticas de colectivos indígenas, usuarios en redes sociales y diversas figuras del espectáculo, incluyendo a los intérpretes de "Afuera".

Lee también Cancelan concierto de Caifanes en el Centro Ceremonial Otomí por falta de condiciones de seguridad

En diferentes videos que ya circulan en redes sociales se puede ver el momento en el que Hernández hizo una pausa, tomó el micrófono y frente a los miles de fans que lo acompañaban arremetió contra las palabras de la española:

"Hizo unas declaraciones extrañas, pendej*s, pero sobre todo muy ignorantes. Tan ignorante que hasta el mismo Hernán Cortés se va a sentir ofendido", dijo; provocando así los gritos de los asistentes.

El gran grupo del rock mexicano Caifanes contesta a Isabel Díaz Ayuso desde el escenario: "Hizo unas declaraciones extrañas, pendejas, pero sobre todo muy ignorantes"

"Señora Isabel, ante sus estupideces, nuestra indiferencia"

Y los gritos de "culera, culera" desde el público pic.twitter.com/1rXc5omfyR — Elena Cabrera (@elenac) May 18, 2026

Segundos más tarde, el cantante aprovechó para mandar un mensaje directo a la presidenta, lo que encendió aún más los ánimos:

“Le vamos a decir, señora Isabel, que México está trabajando para dejar de ser lo que somos y regresar a lo que fuimos. Señora Isabel, ante sus estupideces nuestra indiferencia”, agregó.

Caifanes dedica concierto a madres buscadoras

Además de las críticas políticas, la agrupación rindió homenaje a las madres buscadoras y hablaron sobre la crisis de desapariciones en el país.

Antes de interpretar “Antes de que nos olviden”, Saúl Hernández pidió un alto a la violencia contra las mujeres y reconoció la lucha de quienes buscan a sus familiares en todo el país.

"Su lucha es muy triste, muy desgarradora, pero es importante darles un espacio y es muy importante darles las gracias, porque lo que no hace el Estado, lo están haciendo ellas".

Durante el espectáculo también se proyectaron mensajes sobre la labor de las madres buscadoras y las dificultades que enfrentan ante la falta de apoyo institucional, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

Lee también Caifanes rinde tributo en el Palacio de los Deportes a la lucha de las mujeres y a las personas desaparecidas