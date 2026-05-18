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convirtió su último concierto en un espacio de protesta, luego de que su vocalista, Saúl Hernández, respondiera públicamente a las declaraciones que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, hizo sobre la conquista española.

La polémica comenzó luego de la visita que Ayuso hizo a nuestro país y en la que no solo defendió el “mestizaje” sino que nombró a Hernán Cortés como un símbolo de unión entre España y México.

Las declaraciones provocaron críticas de colectivos indígenas, usuarios en redes sociales y diversas figuras del espectáculo, incluyendo a los intérpretes de "Afuera".

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En diferentes videos que ya circulan en redes sociales se puede ver el momento en el que Hernández hizo una pausa, tomó el micrófono y frente a los miles de fans que lo acompañaban arremetió contra las palabras de la española:

"Hizo unas declaraciones extrañas, pendej*s, pero sobre todo muy ignorantes. Tan ignorante que hasta el mismo Hernán Cortés se va a sentir ofendido", dijo; provocando así los gritos de los asistentes.

Segundos más tarde, el cantante aprovechó para mandar un mensaje directo a la presidenta, lo que encendió aún más los ánimos:

“Le vamos a decir, señora Isabel, que México está trabajando para dejar de ser lo que somos y regresar a lo que fuimos. Señora Isabel, ante sus estupideces nuestra indiferencia”, agregó.

Caifanes dedica concierto a madres buscadoras

Además de las críticas políticas, la agrupación rindió homenaje a las madres buscadoras y hablaron sobre la crisis de desapariciones en el país.

Antes de interpretar “Antes de que nos olviden”, Saúl Hernández pidió un alto a la violencia contra las mujeres y reconoció la lucha de quienes buscan a sus familiares en todo el país.

"Su lucha es muy triste, muy desgarradora, pero es importante darles un espacio y es muy importante darles las gracias, porque lo que no hace el Estado, lo están haciendo ellas".

Durante el espectáculo también se proyectaron mensajes sobre la labor de las madres buscadoras y las dificultades que enfrentan ante la falta de apoyo institucional, en uno de los momentos más emotivos de la noche.

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